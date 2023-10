Elias Charalambous explică schimbarea lui Dawa în prima repriză la Petrolul – FCSB 2-2: “Era expus!”

Petrolul şi FCSB au încheiat la egalitate, . Roş-albaştrii au condus cu 2-0 graţie golurilor marcate de Djokovic şi Băluţă, dar s-au trezit egalaţi de reuşitele lui Jair şi Grozav, din penalty.

Elias Charalambous explică schimbarea lui Dawa în prima repriză la Petrolul – FCSB 2-2

Elias Charalambous a declarat după meci motivele pentru care l-a , la câteva minute după ce a văzut cartonaşul galben, spunând că echipa nu ar fi trebuit să cadă în aşa hal pe final de meci:

“Am avut scorul 2-0, dar din păcate am căzut pe final. Nu este un rezultat bun, voiam să câştigăm. Tot ce trebuie să facem acum, chiar dacă suntem dezamăgiţi de rezultat, trebuie să corectăm greşelile.

Pentru că de la 2-0 am făcut greşeli. Trebuie să analizăm ce am făcut greşit şi să corectăm. Când am marcat al doilea gol, lucrurile erau foarte bune pentru noi. Dar nu am încheiat meciul.

“Dawa avea deja cartonaş galben şi era expus la dueluri 1 la 1”

Am avut şansa de a marca, dar ei au transformat o lovitură de pedeapsă şi asta a fost. Când iei goluri, nu este doar vorba despre fundaşii centrali. Am avut 2-0 şi cred că trebuia să păstrăm rezultatul.

La cum mergea jocul, ne temeam că Dawa avea deja cartonaş galben şi era expus la dueluri 1 la 1. De asta l-am schimbat. Ne bucurăm pentru jucătorii care au marcat, dar nu suntem bucuroşi de scor.

Trebuie să ne îmbunătăţim jocul în viitor. Acum urmează un meci de Cupă. Nu ştiu dacă a fost sau nu penalty. Eram departe de fază. Când nu câştigi, eşti îngrijorat, dar nu trebuie să vedem totul în negru.

Trebuie să muncim, în continuare suntem lideri şi să ne îmbunătăţim jocul pentru meciurile viitoare”, a spus Elias Charalambous, la finalul meciului cu Petrolul.

FCSB joacă marţi pe terenul Oţelului Galaţi în Cupa României Betano, iar etapa viitoare pe Arena Naţională, roş-albaştrii vor primi vizita Rapidului, în derby-ul ultimei etape din turul sezonului regulat.