Elias Charalambous, explicații după FCSB – Hermannstadt 1-1: „Lipsă de concentrare”. Ce a spus despre Vali Crețu

FCSB a început cu stângul anul 2025 și , la capătul unui meci cu . Campioana României a irosit mari șanse de gol la poarta sibienilor, dar o singură situație s-a concretizat.

Elias Charalambous, explicații după FCSB – Hermannstadt 1-1: „A fost și o lipsă de concentrare”. Ce a spus despre Vali Crețu

FCSB a întâlnit una dintre cele mai în formă echipe din SuperLiga în primul meci oficial din 2025. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a primit vizita celor de la Hermannstadt pe Arena Națonală, iar jocul a fost mai dificil decât s-ar fi așteptat campioana României.

Aurelian Chițu a marcat pentru echipa lui Marius Măldărășanu, iar sibienii s-au retras în defensivă, fiind foarte aproape de a pleca cu toate cele trei puncte de la București. a adus un punct pentru gruparea roș-albastră, care a urcat temporar pe primul loc în clasament.

La finalul partidei, Elias Charalambous a încercat să găsească explicații pentru avalanșa de ocazii de la poarta apărată de Căbuz. Remarcatul său a fost Valentin Crețu. .

„Cred că un astfel de meci se întâmplă la nu știu câte meciuri. Noi suntem echipa care ar fi trebuit să câștige astăzi, dar acesta e fotbalul. Uneori ai nevoie și de noroc, câteodată depinde și de concentrare. Știam că vom întâlni o echipă care se apără și care joacă pe contraatac. Am avut câteva probleme pe contraatacurile lor, trebuia să fim puțin mai concentrați.

Am controlat jocul, dar în ultima treime nu am putut să dăm gol. Ca să câștigi trebuie să marchezi. Am ratat multe ocazii astăzi. Așa e fotbalul, băieții au încercat, capul sus și mergem mai departe! E bine că avem ocazii, dar e și mai bine să le concretizezi. Bineînțeles că a fost vorba și de noroc, dar din punctul meu de vedere, a fost și o lipsă de concentrare”, a început Elias Charalambous.

Elias Charalambous: „Din prima zi de când mă aflu aici, Vali Crețu se antrenează la capacitate maximă”

„Jucătorii care au intrat în repriza a doua au ajutat echipa, au schimbat jocul. Acum nu mai putem schimba nimic, trebuie să ne concentrăm pe ce urmează. Îl cunoaștem foarte bine pe Cisotti, de asta se află aici, a avut o apariție utilă.

Din prima zi de când mă aflu aici, Vali Crețu se antrenează la capacitate maximă. Sunt foarte fericit pentru Vali. Dă totul și bineînțeles că atunci când dai totul în fiecare zi primești ceva.

Va fi o deplasare lungă la Qarabag, toate meciurile din Europa sunt foarte dificile. E o echipă bună, cu experiență în Europa, am demonstrat că în meciurile europene ne descurcăm, sper să o facem încă o dată. Sper să obținem cât mai multe puncte în ultimele meciuri ca să terminăm cât mai sus”, a declarat Elias Charalambous la finalul partidei cu Hermannstadt, potrivit .

