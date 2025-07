Elias Charalambous, explicații pentru schimbările făcute la Petrolul – FCSB 0-1: ”Câteodată mai ai nevoie și de noroc”

Nemulțumit de jocul elevilor săi în prima repriză a întâlnirii Petrolul – FCSB 0-1, Elias Charalambous a făcut nu mai puțin de 4 schimbări la pauză. A fost o decizie șoc, dar care .

Cum a motivat Elias Charalambous cele 4 schimbări făcute la pauza meciului Petrolul – FCSB 0-1

La finalul întâlnirii de pe stadionul ”Ilie Oană”, din etapa a 2-a a SuperLigii, antrenorul campioanei României a precizat că cu înlocuirile făcute la pauză.

”Acesta a fost obiectivul astăzi, să câștigăm, să luăm 3 puncte. Am avut ceva probleme în prima repriză, dar în partea a doua am adus mai multă viteză jocului nostru. Puteam să mai înscriem. Am luat cele 3 puncte, este important să câștigăm meciurile din campionat.

Estre foarte importantă victoria, mai ales pentru încredere. A fost important să schimbăm ritmul în repriza a doua. Câteodată mai ai nevoie și de noroc, dar asta nu înseamnă că nu ai valoare”, a declarat Charalambous.

Antrenorul FCSB, încântat de jocul din partea secundă

Tehnicianul cipriot s-a arătat mulțumit de modul cum au intrat jucătorii veniți de pe banca de rezerve și a ținut să laude prestațiile avute de Alexandru Pantea și Darius Olaru, doi jucători care vin după accidentări.

”Am avut multe ocazii în partea a doua, a fost o repriză bună. Știm ce avem de jucat, acesta este stilul nostru. Cred că trebuie să vedem partea pozitivă. Băieții care vin de pe bancă trebuie să ajute echipa. Sunt mulțumit de toți cei care au intrat. Trebuie să zic și de Pantea, care vine după o pauză lungă. A jucat o repriză pe dreapta, una pe stânga și a făcut-o bine.

Nu am niciun fel de îndoială de valoarea lui Olaru, este unul dintre cei mai buni din România. Trebuie să jucăm cum am jucat în repriza a doua. Dacă vom juca într-un asemenea ritm, este doar o chestiune de timp până înscriem”, a spus Elias Charalambous.