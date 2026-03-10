Elias Charalambous, extrem de emoționat la plecarea din România: „Nu am vorbit cu Gigi Becali!”. Cum a comentat numirea lui Mirel Rădoi la FCSB

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous a demisionat de la FCSB după eșecul suferit de gruparea „roș-albastră” în ultima etapă a sezonului regulat din Superliga, 1-3 cu U Cluj. Tehnicianul cipriot a părăsit marți România, iar acesta a oferit declarații cu privire la cei 3 ani petrecuți pe banca echipei. De asemenea, Charalambous a comentat numirea lui Mirel Rădoi la FCSB și i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali.

Elias Charalambous a părăsit România la 3 zile după ce a demisionat de la FCSB. Cipriotul a fost extrem de emoționat pe aeroport, unde a vorbit despre perioada petrecută pe banca echipei. „Am avut 3 ani uimitori. A fost o călătorie minunată. Cel mai important e ce s-a întâmplat în ultimele două zile. Mesajele pe care le-am primit de la fani reprezintă cea mai mare victorie. Când vii aici e un lucru, dar să pleci așa, primind atâtea mesaje, e ceva ce nu poți cumpăra.

Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor, celor care susțin clubul în România. Nu doar lor, vreau să le mulțumesc tuturor românilor pentru cum s-au comportat cu mine, pentru cum m-au tratat. Mi-am făcut mulți prieteni buni care vor fi alături de mine toată viața. Cel mai important e cum pleci. În ultimele două zile, m-am întâlnit prin oraș cu suporteri Dinamo, Rapid, iar aceștia mi-au arătat respect. Asta e totul.

Celelalte momente importante au fost trofeele și aventurile europene, astea sunt cele mai frumoase momente de la acest club. Acest sezon nu a fost prea bun, dar asta a fost călătoria. Sunt fericit, am avut noroc să lucrez la acest club minunat. E o echipă imensă. Înainte să vin aici, auzisem de FCSB. Dar fiind la club și călătorind prin Europa, mi-am dat seama că avem fani peste tot. Asta e valoarea acestui club”, a spus tehnicianul cipriot, conform . Acesta .

Elias Charalambous, mesaj pentru Gigi Becali la plecarea din România. Ce a declarat despre Mirel Rădoi

Elias Charalambous i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali la plecarea din România, iar cipriotul a comentat și . „Plec mulțumit, nu sunt supărat. Lui Gigi i-am dat un mesaj, nu am vorbit, el a fost ocupat, eu la fel. E o persoană care mi-a acordat o șansă mare.

Vreau să-i mulțumesc. Cel mai important pentru mine e că Rădoi e un nume respectat de fani și de club, sunt sigur că va face treabă, am o opinie bună despre el ca antrenor, ne-am întâlnit de câteva ori”, a spus antrenorul de 45 de ani.

Ce urmează pentru Elias Charalambous. Antrenorul a vorbit despre o posibilă revenire la FCSB

Elias Charalambous a vorbit şi despre viitorul său ca tehnician. Acesta nu a exclus varianta unei reveniri la FCSB și a dezvăluit că va lucra în continuare cu Mihai Pintilii. „Momentan, vreau să ajung la familie, la copii, la soție, îmi e dor de ei după acești 3 ani. Apoi, voi vedea ce urmează, nu vreau să mă grăbesc, am nevoie de timp să mă recuperez după acești 3 ani, apoi să mă duc cu foame la viitoarea echipă.

Suntem 5-6 oameni în staff-ul meu. Mihai mi-a spus că vrea să mă urmeze, deci cred că pasul următor va fi făcut împreună. Acest club m-a ajutat mult ca antrenor. Mai am lucruri de îmbunătățit, dar experiența asta e foarte utilă pentru mine. Am zis mereu că atunci când pleci de undeva trebuie să o faci în termeni buni, nu se știe când te poți întoarce.

Nu știi ce se întâmplă în viață, poate voi reveni. La FCSB au mai revenit antrenori, deci poate voi reveni și eu, nu se știe niciodată. Dar acum vreau o nouă provocare”, a declarat fostul antrenor al FCSB-ului. Numit la FCSB în martie 2023, Elias Charalambous a condus echipa în 170 de meciuri, având un bilanț de 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri. Sub comanda sa, echipa a cucerit două titluri și două Supercupe, dar a obținut și rezultate importante pe plan european, precum calificarea în optimile sezonului trecut de Europa League.