Elias Charalambous, extrem de nemulțumit după ce FCSB a fost eliminată din Cupa României Betano: „Nu știu cât de corect este”. Ce a declarat despre accidentarea lui Florin Tănase

Elias Charalambous a reacționat la finalul partidei Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Gruparea „roș-albastră” a părăsit Cupa României Betano în faza grupelor, iar tehnicianul e de părere că echipa sa nu a fost tratată corect.
Bogdan Mariș
13.02.2026 | 00:20
Elias Charalambous, pe margine la Universitatea Craiova - FCSB. Sursa: sportpictures.eu
FCSB a părăsit Cupa României Betano în faza grupelor. Campioana avea nevoie de un succes pe terenul Universității Craiova pentru a avansa în sferturi, dar a remizat, 2-2, cea de-a doua reușită a grupării din Bănie fiind însă una controversată. Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a reacționat la finalul întâlnirii.

Elias Charalambous, dezvăluiri despre situația lui Florin Tănase

Elias Charalambous a tras concluziile după remiza de pe „Ion Oblemenco”. „Cred că a fost un meci echilibrat. Adversarii au înscris repede, dar am reacționat. La golul doi al lor a fost henț, din punctul meu de vedere. Apoi Popa a marcat un gol frumos. S-a terminat pentru noi, dar duminică avem un nou meci important”, a afirmat cipriotul.

Antrenorul FCSB-ului a vorbit și despre cei doi jucători care au întâmpinat probleme medicale joi seară. Mihai Toma era anunțat titular, însă nu a mai prins foaia de joc, iar Florin Tănase a părăsit terenul în minutul 7. „Toma a simțit ceva, iar doctorii au zis să nu riscăm nimic. Tănase a simțit ceva la gambă, dar vom vedea mâine (n.r. vineri) cum e. Trebuie să aflăm mâine”, a spus Elias Charalambous, conform Digi Sport.

Elias Charalambous, nemulțumit de formatul Cupei României

Din postura de campioană a României, FCSB a jucat toate cele trei meciuri din grupa B în deplasare, la Bistrița, Arad și Craiova, aspect cu care Elias Charalambous nu a fost încântat. „E important pentru noi că tinerii au șanse. În Cupa asta am jucat trei meciuri în deplasare. Nu știu cât de corect este. Suntem un club mare.

Meciul de duminică e ca o finală pentru noi. Duminică e un alt meci. Vom încerca să câștigăm meciul”, a spus antrenorul celor de la FCSB după 2-2 cu Universitatea Craiova. Cele două formații se vor întâlni și duminică, de la ora 20:00, tot pe „Ion Oblemenco”, în etapa 27 din Superliga. Gruparea din Bănie este lider, în timp ce FCSB ocupă locul 8 și are mare nevoie de un succes pentru a urca pe loc de play-off.

