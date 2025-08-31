Sport

Elias Charalambous, furios pe arbitraj după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Poate s-au schimbat regulamentele peste noapte. Prea mult!”

Elias Charalambous a oferit primele reacții după CFR Cluj - FCSB 2-2. Ce a spus antrenorul roș-albaștrilor despre arbitrajul făcut de Sebastian Colțescu.
Alex Bodnariu, Iulian Stoica
01.09.2025 | 00:41
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Elias Charalambous, reacție dură după arbitrajul din CFR Cluj - FCSB. Sursă foto: sportpictures

Partida dintre CFR Cuj și FCSB, din etapa a 8-a din SuperLiga, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. La finalul duelului, Elias Charalambous a analizat jocul, dar a ținut și să amintească de fazele controversate în care arbitrul Sebastian Colțescu a fost protagonist.

La finalul partidei dintre CFR Cluj și FCSB, Elias Charalambous s-a arătat dezamăgit că, nici de data aceasta, echipa sa nu a reușit să câștige. Tehnicianul a transmis că soarta duelului se putea schimba dacă elevii săi ar fi marcat mai devreme în meci.

Elias Charalambous a abordat și arbitrajul și a mărturisit că nu înțelege decizia din finalul partidei, de la roșul primit de Aly Abeid. Tehnicianul de la FCSB consideră că trebuia să se acorde penalty la faza în care Denis Alibec a fost tras în careu, acesta amintind de lovitura de pedeapsă încasată în meciul cu Dinamo la un contact asemănător.

„Noi mereu jucăm la victorie. Când nu poți câștiga, e bine să iei și un punct decât să pierzi. Am fost conduși azi, am reușit să egalăm, însă într-un moment crucial, chiar înainte de pauză, am primit un nou gol. A doua repriză a fost complet a noastră. Adversara doar aștepta contraatacuri. Dacă am fi reușit să marcăm mai devreme, aveam o șansă mare de a câștiga. Chiar dacă am marcat târziu, tot am mai avut ocazii de a câștiga. 

„Ar trebui ca regulamentul să fie la fel pentru toate echipele”

Vreau să vorbesc despre ultima fază a meciului. A fost ciudat pentru mine. Din moment ce arbitrul a spus că mingea nu era în joc (n.r – când Abeid l-a lovit pe Șut), atunci arbitrul ar fi trebuit să dicteze corner. Dacă mingea era în joc, trebuia penalty și roșu. Nu înțeleg de ce a reluat jocul cu posesie pentru CFR. Poate că am uitat noi cum stau lucrurile în fotbal sau poate s-au schimbat regulamentele peste noapte.

Și acum despre Alibec. Când Risto Radunovic și-a tras un adversar de tricou (n.r – contra lui Dinamo), s-a dat penalty pentru adversară. Ni s-a zis că la tragere de tricou este penalty. Azi, Alibec a fost tras, nu s-a dat nimic. Ar trebui ca regulamentul să fie la fel pentru toate echipele. Nu zic că din acest motiv am pierdut, dar poate că de aceea am pierdut alte jocuri. 

Mă știți foarte bine. Nu vin aici să caut scuze legate de arbitraj, dar vreau ca lucrurile să fie judecate la fel pentru toate echipele. Și eu am fost nervos, nu numai jucătorii. Astăzi parcă a fost prea mult”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

