Elias Charalambous, gest incredibil pentru fiul său imediat după FCSB – CFR Cluj 2-1. Foto exclusiv

FCSB a început excelent noul sezon și a cucerit deja primul trofeu. Campioana României . La sărbătoarea de după fluierul final, Elias Charalambous a fost însoțit de băiatul cel mic.

Elias Charalambous i-a dat medalia de campion fiului său

Meciul dintre FCSB și CFR Cluj a fost unul cu încărcătură mare pentru ambele formații, fiind primul joc oficial de după perioada de pregătire. Roș-albaștrii au ieșit victorioși, după ce .

ADVERTISEMENT

Pentru Elias Charalambous, , după cele două titluri câștigate, plus Supercupa cucerită anul trecut.

Antrenorul campioanei en-titre l-a avut alături de el pe mezinul familiei, căruia i-a dăruit medalia de campion. Mai mult decât atât, Charalambous l-a luat pe acesta pe scena festivității de premiere, pentru a se bucura alături de ceilalți jucători.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous, concluzii după FCSB – CFR Cluj 2-1

Antrenorul celor de la FCSB a vorbit pe scurt despre victoria obținută de echipa sa în fața rivalei CFR Cluj. Tehnicianul roș-albaștrilor a răspuns și cu privire la , care a fost înlocuit în minutul 10 de Vlad Chiricheș.

„E bine că am început cu o victorie. Nivelul nu a fost ridicat. Dar, cu toate astea, noi am avut marile șanse. După ce am marcat golul ne-am pierdut echilibrul, dar Risto a ajuns să rezolve meciul în ultimul minut. E important pentru un jucător cum e Dennis Politic să vină și să marcheze.

ADVERTISEMENT

Mâine vom vorbi despre cât va sta Alibec. E prea devreme acum. Mâine băieții vor avea o zi liberă, iar apoi vom vedea cum se simte Alibec și vom decide ce sa va întâmpla”, a declarat Elias Charalambous la flash-interviu.