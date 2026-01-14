Sport

Elias Charalambous, gest neașteptat. A bătut în masă când a fost întrebat de un jucător de la FCSB! Video

Elias Charalambous a vorbit la finalul cantonamentului din Antalya despre situaţia jucătorilor de la FCSB. Antrenorul a bătut în masă când a fost întrebat de Mihai Popescu, despre care spune că se recuperează excelent.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
14.01.2026 | 10:52
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Elias Charalambous a vorbit despre Denis Alibec, Tavi Popescu și Mihai Popescu Foto: colaj Fanatik
Cantonamentul celor de la FCSB în Antalya a ajuns la final. Campionii se întorc la Bucureşti pe 15 ianuarie, cu o zi înaintea debutului din SuperLiga, împotriva celor de la FC Argeş.

Elias Charalambous a vorbit la finalul cantonamentului despre situaţia jucătorilor de la FCSB şi a bătut în lemn când a fost întrebat cum decurge recuperarea lui Mihai Popescu, despre care Mihai Stoica spunea că bate toate „tratatele de medicină”:

„Din fericire se simte bine (n.r. a bătut în masă). Recuperarea merge foarte bine, mult mai bine decât ne-am aşteptat. Când vom avea acordul doctorilor şi al staff-ului medical, va intra alături de noi. Sper cât mai curând. Este foarte bine”, a spus Charalambous.

Charalambous, mesaj pentru Octavian Popescu: „Şi eu sunt criticat 90% din timp”

Octavian Popescu a fost unul dintre jucătorii foarte criticaţi în ultima parte a anului. Antrenorul îi dă încredere fotbalistului şi spune că oricine joacă la FCSB trebuie să reziste la această presiune:

Când joci la astfel de cluburi, ca al nostru, este normal să fii criticat. Şi eu sunt criticat în 90% din timp. Aud lucruri rele în locul celor bune. Ştim că vom fi criticaţi cu toţii şi trebuie să avem puterea să ne adaptăm condiţiilor.

Dacă nu vrem să fim criticaţi sau să nu avem presiune în viaţa noastră, putem juca sau antrena la cluburi mai mici. Dar tot staff-ul, ştim că avem astfel de lucruri, suntem foarte puternici. Auzim tot, dar treaba noastră este acolo, pe teren”, a spus Charalambous.

Care e situaţia lui Denis Alibec la FCSB: „Este aici şi este important pentru noi”

Antrenorul îl consideră un jucător important pe Denis Alibec, care a primit o nouă şansă la FCSB. Charalambous spune că atacantul va avea minute şi speră să îşi îmbunătăţească jocul în a doua parte a sezonului:

„Toţi jucătorii pe care îi avem aici cu noi sunt importanţi. Denis este aici şi este important pentru noi. Din moment ce sunt aici, sunt în lot şi trebuie să fie importanţi pentru echipă. Fiecare jucător va avea şansa lui să joace.

Ngezana şi Baba Alhassan vor avea o vacanţă. A fost important să le dăm timp să se recupereze, ei nu au avut. Când vor reveni din vacanţă vor intra la pregătire alături de noi”, a spus Charalambous.

  • 29 de jucători a luat FCSB în cantonamentul din Antalya
  • 4 luni au trecut de când s-a accidentat grav Mihai Popescu

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
