Elias Charalambous i-a dezvăluit lui Gigi Becali unde va antrena după FCSB. „Va fi milionar". Exclusiv

Veste extraordinară pentru Elias Charalambous, după ce și-a dat demisia de la FCSB. Gigi Becali a dezvăluit unde va antrena antrenorul cipriot, care urmează să devină milionar
Cristian Măciucă
09.03.2026 | 12:21
Elias Charalambous ia dezvaluit lui Gigi Becali unde va antrena dupa FCSB Va fi milionar Exclusiv
Elias Charalambous i-a dezvăluit lui Gigi Becali unde va antrena după FCSB. „Va fi milionar”. FOTO: Fanatik
Elias Charalambous (45 de ani) și-a încheiat mandatul la FCSB după aproximativ trei ani. Antrenorul cipriot și-a dat demisia la finalului cu U Cluj, pierdut de roș-albaștri, scor 1-3. Gigi Becali i-a mulțumit tehnicianului, despre care a dezvăluit că urmează să fie milionar.

Unde va antrena Elias Charalambous după ce a plecat de la FCSB. Dezvăluirile lui Gigi Becali

Elias Charalambous este unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria modernă a roș-albaștrilor. Cu el la timonă, FCSB a cucerit patru trofee, două campionate și două Supercupe ale României. În plus, în sezonul 2024-2025, Charalambous a dus echipa până în optimile de finală ale UEFA Europa League.

Deși a plecat de la FCSB înainte de startul play-out-ului, Elias Charalambous are viitorul asigurat. Gigi Becali a anunțat viitoarea destinație a cipriotului și faptul că va deveni milionar. Înainte să ajungă la FCSB, în martie 2023, Elias Charalambous nu avea o experiență foarte mare ca antrenor. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani le mai pregătise pe AEK Larnaca (interimar), Ethnikos și Doxa Katokopias.

„M-a sunat Pintilii. Mi-a zis ‘Îți mulțumesc! Și pentru viitorul făcut cu tine, că m-ai luat de la Lignitul Oltenia (n.r. – Pandurii) și m-ai făcut milionar’. Stai să vezi, că se face și Charalambous milionar. Am auzit că se duce în Cipru să antreneze. Are ofertă. Nu are mare ofertă, dar poate se face milionar. Doar de la mine a luat 700.000 de euro.

Eu nu am știut. Vorbeam la Prima Sport cu Dan Udrea și mi-a spus că și-a dat Charalambous demisia. I-am spus și lui Mirel că eu nu dau oameni afară. Îi țin acolo. Dacă tu nu îi vrei și îți aduci staff-ul. Oamenii s-au obișnui să mănânce o pâine cu mine.

Cei pe care i-am selectat eu de-a lungul timpului. Pe ăia nu îi dau afară. (n.r. – antrenorul cu portarii Marius Popa nu o să aibă loc la Mirel, îl țineți?) Da. La Academie, nu am nevoie acolo?”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Gigi Becali, DEZVALUIRI TARI despre Charalambous dupa PLECAREA de la FCSB. OFERTA pentru cipriot

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
