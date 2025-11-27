Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Elias Charalambous, ieşire fără precedent după FCSB – Steaua Roşie 0-1: „Este cel mai slab meci de când sunt aici!”. Şi-a certat jucătorii

FCSB a suferit al patrulea eşec la rând în Europa League, 0-1 cu Steaua Roşie Belgrad. Elias Charalambous a avut un discurs dur la adresa propriilor jucători.
Marian Popovici
28.11.2025 | 00:48
Elias Charalambous iesire fara precedent dupa FCSB Steaua Rosie 01 Este cel mai slab meci de cand sunt aici Sia certat jucatorii
ULTIMA ORĂ
Elias Charalambous, în meciul Steaua Roşie - FCSB. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut cu 0-1 la Belgrad cu Steaua Roşie deşi a jucat din minutul 27 în superioritate numerică. Roş-albaştrii sunt aproape eliminaţi din Europa League, cu doar 3 puncte adunate în primele 5 etape.

Elias Charalambous, reacţie dură după eşecul cu Steaua Roşie: „Puteau să joace şi în nouă”

Elias Charalambous a avut un discurs fără precedent la finalul meciului. Antrenorul FCSB a declarat că e cea mai slabă evoluţie de când e la echipă. Jucătorii nu au scăpat de tirul antrenorului, spunând că ar trebui să fie dezamăgiţi în timpul meciului, nu după:

ADVERTISEMENT

„Să fiu sincer, sunt foarte dezamăgit. Nu din cauza rezultatului, din cauza modului în care am jucat. Am venit să facem ceva bun în acest meci, dar nu am luat nimic. Nu am arătat nimic încă din primul minut.

Am făcut greşeli din primul minut pe care nici juniorii de la Academie nu le făceau. A fost cea mai slabă evoluţie de când sunt eu aici. Puteau să joace şi în nouă că nu reuşeam nimic. Nu am avut presiune din partea adversarului.

ADVERTISEMENT
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere...
Digi24.ro
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”

Am crezut că putem să înscriem. Nu ştiu dacă a fost frică sau altceva, de aia sunt dezamăgit. Puteam să luăm ceva azi. A fost cel mai rău meci de când sunt aici şi nu ştiu motivul. Trebuie să fii dezamăgit în timpul meciului, nu după meci, a spus Charalambous.

ADVERTISEMENT
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție...
Digisport.ro
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova

Antrenorul FCSB-ului apasă butonul de panică: „Trebuie să ne trezim, nu să căutăm scuze!”

Deşi i-a certat pe jucători, Elias Charalambous nu a nominalizat niciun jucător, spunând că vorbeşte despre evoluţia slabă per total a echipei. Antrenorul a reiterat faptul că FCSB trebuie să se trezească până nu e prea târziu:

(Nr. despre evoluţia lui Ngezana) Eu am venit să vorbesc despre meci, nu despre jucători. Vorbesc despre evoluţia foarte slabă pe care am avut-o, nu am venit să dau vina pe unul sau pe altul. 

ADVERTISEMENT

Trebuie să ne trezim, nu să tot căutăm scuze. Nu am arătat nimic şi am făcut prea multe greşeli. Repet, este cea mai slabă evoluţie de când sunt eu aici”, a „tunat” Charalambous la declaraţii.

Darius Olaru, „săgeți” către Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB 1-0: „Am...
Fanatik
Darius Olaru, „săgeți” către Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB 1-0: „Am încercat să trec peste multe”
Jucătorii FCSB, băgați în ședință de galerie după 0-1 cu Steaua Roșie! Florin...
Fanatik
Jucătorii FCSB, băgați în ședință de galerie după 0-1 cu Steaua Roșie! Florin Tănase, înțepături pentru colegii din defensivă: „Primim ușor goluri”
Meci de coșmar pentru Ngezana! Greșeală decisivă la golul marcat de Steaua Roșie,...
Fanatik
Meci de coșmar pentru Ngezana! Greșeală decisivă la golul marcat de Steaua Roșie, plus o altă eroare colosală
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Vali Crețu și-a DISTRUS un coechipier după eșecul suferit de FCSB: 'Ăla doarme...
iamsport.ro
Vali Crețu și-a DISTRUS un coechipier după eșecul suferit de FCSB: 'Ăla doarme acolo, ce să facem?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!