Elias Charalambous, ieşire fără precedent după FCSB – Steaua Roşie 0-1: „Este cel mai slab meci de când sunt aici!”. Şi-a certat jucătorii

FCSB a pierdut cu 0-1 la Belgrad cu Steaua Roşie deşi a jucat din minutul 27 în superioritate numerică. , cu doar 3 puncte adunate în primele 5 etape.

Elias Charalambous, reacţie dură după eşecul cu Steaua Roşie: „Puteau să joace şi în nouă”

Elias Charalambous a avut un discurs fără precedent la finalul meciului. Antrenorul FCSB a declarat că e cea mai slabă evoluţie de când e la echipă. Jucătorii nu au scăpat de tirul antrenorului, spunând că ar trebui să fie dezamăgiţi în timpul meciului, nu după:

„Să fiu sincer, sunt foarte dezamăgit. Nu din cauza rezultatului, din cauza modului în care am jucat. Am venit să facem ceva bun în acest meci, dar nu am luat nimic. Nu am arătat nimic încă din primul minut.

Am făcut greşeli din primul minut pe care nici juniorii de la Academie nu le făceau. A fost cea mai slabă evoluţie de când sunt eu aici. Puteau să joace şi în nouă că nu reuşeam nimic. Nu am avut presiune din partea adversarului.

Am crezut că putem să înscriem. Nu ştiu dacă a fost frică sau altceva, de aia sunt dezamăgit. Puteam să luăm ceva azi. A fost cel mai rău meci de când sunt aici şi nu ştiu motivul. „, a spus Charalambous.

Antrenorul FCSB-ului apasă butonul de panică: „Trebuie să ne trezim, nu să căutăm scuze!”

Deşi i-a certat pe jucători, Elias Charalambous nu a nominalizat niciun jucător, spunând că vorbeşte despre evoluţia slabă per total a echipei. Antrenorul a reiterat faptul că FCSB trebuie să se trezească până nu e prea târziu:

(Nr. despre evoluţia lui Ngezana) Eu am venit să vorbesc despre meci, nu despre jucători. Vorbesc despre evoluţia foarte slabă pe care am avut-o, nu am venit să dau vina pe unul sau pe altul.

Trebuie să ne trezim, nu să tot căutăm scuze. Nu am arătat nimic şi am făcut prea multe greşeli. Repet, este cea mai slabă evoluţie de când sunt eu aici”, a „tunat” Charalambous la declaraţii.