Elias Charalambous, ieșire fără precedent la conferință: „E prima dată când o spun! Astea nu sunt greșeli umane”

Elias Charalambous a prefațat meciul Oțelul Galați – FCSB. Printre altele, el a fost întrebat la un moment dat și despre arbitrajul de care a avut parte echipa sa în ultima perioadă în SuperLiga.

Elias Charalambous, reacție dură, în premieră, la adresa arbitrajelor din SuperLiga. Ce l-a deranjat pe antrenorul de la FCSB

Astfel, antrenorul cipriot s-a referit la faza petrecută în partida de pe Arena Națională pe care campioana României a câștigat-o cu scorul de 2-1 în fața celor de la FC Botoșani, când

Tehnicianul de la echipa roș-albastră a apreciat că nu se pune problema, în viziunea sa, să fi fost vorba doar despre o simplă greșeală din partea arbitrului Iulian Călin, întrucât acesta se afla foarte aproape de locul în care s-a produs acel moment și, în plus, nici vizibilitatea nu îi era obturată.

Avertismentul lansat de Elias Charalambous cu această ocazie

Astfel, Charalambous a simțit nevoia să transmită că este necesar ca echipa sa să fie foarte atentă pe viitor la chestiuni de acest gen.

„E bine că am câștigat meciul, dacă nu s-ar fi întâmplat asta lumea ar fi spus că vin ca să caut scuze. Pentru mine a fost clar, am văzut și la final, arbitrul a fost la 2-3 metri. Deci asta nu e o greșeală umană. Dacă ai jucători în față, dacă ești la distanță, înțeleg. Dar dacă ești la 2-3 metri și este o tragere… Nu o dată, s-a întâmplat de trei ori.

Regulamentul spune că dacă este o tragere de tricou, cum a fost împotriva noastră cu Dinamo, nu cu aceeași intensitate, înseamnă că nu este o greșeală umană. Trebuie să avem grijă, trebuie să verificăm, pentru că poate la finalul zilei aceste acțiuni ne vor costa.

Am plătit în alte meciuri, cred că arbitrii trebuie să fie corecți cu toată lumea. Este pentru prima dată când o spun așa clar, dar nu pot să vin aici să spun lucruri pe care nu le cred. Spun mereu ceea ce cred”, a spus Elias Charalambous

Ce a spus Elias Charalambous despre meciul propriu-zis Oțelul Galați – FCSB. Ce se întâmplă cu Siyabonga Ngezana

Antrenorul campioanei României a catalogat, așa cum era de așteptat în contextul dat, această partidă drept una extrem de importantă pentru echipa sa în cursa pentru accederea în play-off. De asemenea, a transmis că încă nu se știe exact dacă , va putea fi folosit la Galați:

„De acum înainte toate meciurile sunt foarte importante pentru noi, în special că jucăm la Galați, o echipă care a demonstrat în acest an că are calitate, câștigă multe meciuri. Trebuie să continuăm în modul arătat în ultimele meciuri, pentru că nu este timp să mai pierdem puncte. Trebuie să încercăm să câștigăm acest meci, pentru putea să mai urcăm în clasament.

Cred că jucătorii noștri au arătat cât de puternici sunt în momentele dificile, au înțeles situația, dar trebuie să continuăm. Nu am făcut nimic chiar dacă am câștigat două meciuri. Trebuie să recuperăm ce am stricat la început, așa că trebuie să arătăm în continuare această reacție, această atitudine.

Nu veți auzi niciodată de la mine că sunt îngrijorat din cauza absențelor. Sigur că aș vrea să am la dispoziție toți jucătorii din lot, dar aceasta este situația. Cred în tot lotul. Mereu încercăm să găsim soluții, să recuperăm jucătorii accidentați.

(n.r. Despre situația lui Siyabonga Ngezana) Vom afla astăzi despre el. Sunt șanse 50-50”.