Elias Charalambous, în asentimentul lui Gigi Becali. Cine este jucătorul pe care l-a lăudat după FCSB – U Craiova 1-0: „Este foarte bun, are calitate!”

FCSB a învins U Craiova cu 1-0 și a obținut 3 puncte uriașe în lupta pentru atingerea play-off-ului. Elias Charalambous a lăudat jucătorul pe care patronul Gigi Becali îl apreciază la rândul său.
Mihai Dragomir
06.10.2025 | 00:26
Charalambous, dat pe spate de noul favorit al lui Gigi Becali. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB a câștigat cu 1-0 derby-ul cu Universitatea Craiova din runda cu numărul 12 din SuperLiga. După meci, Elias Chralambous și-a felicitat echipa și a ținut să îl laude pe noul favorit al lui Gigi Becali.

Elias Charalambous, cuvinte mari despre favoritul lui Gigi Becali după FCSB – U Craiova 1-0. „A fost foarte bun!”

FCSB a început cursa de recuperare a punctelor față de formațiile aflate deasupra sa în clasament. Bucureștenii trebuie să ajungă neapărat în play-off, aceasta fiind dorința expresă a patronului Gigi Becali.

După succesul de pe teren propriu cu oltenii, Elias Charalambous a apreciat efortul elevilor săi și a spus cât de importantă era o victorie în acest meci. Apoi, tehnicianul cipriot l-a lăudat pe Alex Stoian, cel care a scos penalty-ul din care Florin Tănase a decis soarta meciului.

„E o victorie importantă pentru noi, am spus și înainte de meci că trebuie să câștigăm asemenea derby-uri. Era important pentru noi să ne revenim și să acumulăm puncte. Aceste meciuri ne dau energie pentru meciurile viitoare. Sunt mulțumit de jocul băieților, au arătat spirit, dar sunt doar trei puncte și trebuie să muncim și să clădim pe aceste două victorii pe care le-am făcut. 

Cred că pe final puteam să mai marcăm și să ne facem meciul mai ușor, dar ăsta e fotbalul și nu s-a întâmplat. Am suferit, dar băieții au avut atitudinea și au câștigat toate punctele.

Stoian este foarte bun, are calitate și ați văzut. A fost foarte bun, a scos și penalty-ul. Ne-am temut la cartonașul galben al lui Pantea și a trebuit să-l schimbăm, dar sunt bucuros de ce a jucat Stoian și de efortul pe care l-a făcut. Sunt mulțumit, am câștigat meciul. Nu pot să fiu supărat”, a spus Elias Charalambous.

Gigi Becali l-a lăudat pe Alex Stoian la Fanatik Superliga. „E fotbalist. Cu ăsta cred că pot să dau lovitura!”

Alex Stoian a jucat și în succesul din etapa trecută cu Oțelul, tot acasă și tot cu scorul de 1-0. Tânărul jucător a intrat la pauză în locul lui Toma, iar prestația sa l-a încântat pe patronul Gigi Becali, care l-a lăudat a doua zi în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„L-am văzut pe Stoian, care e fotbalist. Să nu înceapă acum jurnaliștii, dar cu ăsta cred că pot să dau lovitura. Are 18 ani, îl văd că are tupeu mare și are fizic de atacant. Tu să ai 18 ani și să dai mingea pe lângă portar, îți dai seama ce i-a venit lui în cap într-o fracțiune de secundă? Înseamnă că el vede!”, spunea Gigi Becali despre Stoian.

