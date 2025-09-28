Sport

Elias Charalambous, în extaz după FCSB – Oțelul 1-0: „Trebuie să ne ocupăm de Young Boys”. Când revin Șut și Graovac

Elias Charalambous a obținut o victorie la meciul său cu numărul 100 în SuperLiga. FCSB a învins-o pe Oțelul cu 1-0, iar gândul cipriotului zboară acum la partida cu Young Boys
Cristian Măciucă
28.09.2025 | 23:59
Elias Charalambous, în extaz după FCSB - Oțelul 1-0: „Trebuie să ne ocupăm de Young Boys”. Când revin Șut și Graovac. FOTO: sportpictures.eu

Cadou după cadou pentru Elias Charalambous. FCSB a învins-o pe Oțelul cu 1-0 la meciul cu numărul 100 pentru antrenorul cipriot în SuperLiga. A fost al doilea succes al roș-albaștrilor, după cel cu Go Ahead Eagles, obținut în ziua în care tehnicianul a împlinit 45 de ani. 

Elias Charalambous, după FCSB – Oțelul 1-0: „Trebuie să fim gata pentru un meci mare joi”

Cu Elias Charalambous la timonă, FCSB a cucerit două titluri consecutiv. Mai mult, gruparea roș-albastră a ajuns până în optimile Europa League, sezonul 2024-2025. Cipriotul vrea să repete isprava și în această stagiune. A prins curaj după ce echipa sa a obținut a doua victorie în campionat.

„Trei puncte importante. În prima repriză nu am avut ritmul pe care-l voiam. S-a schimbat totul în repriza a doua. Jucătorii de pe bancă au ajutat echipa.

Când ai situații și nu ucizi jocul, trebuie să suferi până la final. Stoian și-a dorit mult să înscrie. Sunt mulțumit de atitudinea din repriza a doua”, a declarat Elias Charalambous, după FCSB – Oțelul 1-0.

Ce se întâmplă cu Adrian Șut și cu Daniel Graovac

Joi, 2 octombrie, de la ora 19:45, FCSB va primi vizita lui Young Boys în etapa a 2-a din Europa League. Charalambous nu știe dacă se poate baza pe Daniel Graovac, care a ieșit accidentat din partida cu Oțelul.

„Cu Graovac vom vedea. Cred că Șut va fi cu noi la meciul următor. Trebuie să ne ocupăm de Young Boys. Au pierdut cu Panathinaikos în prima etapă. Trebuie să fim gata pentru un meci mare joi. Aștept ca suporterii să fie aproape de băieți.

Cel mai bun lucru pentru a schimba situația este să câștigi meciuri. Știm drumul pe care îl avem de parcurs.

E un avantaj când jucătorii pot evolua pe mai multe poziții, dar nu este despre unul sau doi jucători, ci despre o echipă întregă”, a mai spus antrenorul campioanei, la flash-interviu.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
