FCSB , scor 1-0, în etapa a doua din grupa de UEFA Europa League. Daniel Bîrligea a înscris al doilea gol în tricoul roș-albastru chiar sub privirile lui Gigi Becali. Elias Charalambous își îndreaptă atenția către campionat.

Elias Charalambous, cu gândul la campionat, după PAOK – FCSB 0-1: „Trebuie să ne revenim”

Deși , Elias Charalambous susține că jucătorii trebuie să revină cu picioarele pe pământ pentru următorul meci din SuperLiga. FCSB dă piept cu Gloria Buzău pe teren propriu, duminică, 6 octombrie, de la ora 21:00.

„Este o victorie fantastică, dar lăsăm la o parte Europa League acum. Trebuie să ne revenim, în două zile avem un meci important în campionat. De asta am ajuns aici, în Europa, am câștigat campionatul anul trecut.

Le mulțumim suporterilor, au venit de la București până în Salonic pentru a ne susține, este și meritul lor această victorie. Pentru mine toate victoriile sunt foarte importante, dar având în vedere cât de greu a fost acest meci, este extraordinar succesul.

A fost un meci foarte tare cu echipa campioană a Greciei. A fost o atmosferă incredibilă făcută de suporteri”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă de la finalul meciului PAOK – FCSB 0-1.

Elias Charalambous, în extaz după PAOK – FCSB 0-1: „Mi-am făcut treaba foarte bine. Gigi Becali ne-a purtat noroc”

Elias Charalambous și-a felicitat jucătorii pentru victoria cu PAOK. De asemenea, antrenorul cipriot a vorbit despre prezența patronului Gigi Becali în loja stadionului din Salonic. Tehnicianul este ferm convins că Becali le-a purtat noroc roș-albaștrilor.

„Consider că mi-am făcut treaba foarte bine, dar e meritul jucătorilor, ei au fost pe teren. Le mulțumesc pentru atitudine, având în vedere cu cine am jucat, este o victorie uriașă.

Patronul ne-a purtat noroc. A venit pentru prima dată cu noi la un meci de când sunt eu aici. Nu am avut prea mult timp să discutăm, noi am pregătit meciul, iar el nu a stat cu noi la hotel. Se pare că ne-a adus noroc.

„Jucătorii au făcut diferența. Au avut atitudine, concentrare și disciplină”

Ne analizăm mereu toți adversarii, dar în anumite meciuri poți avea surprize. Astăzi am avut om eliminat, am avut parte de o accidentare gravă, ni s-a schimbat planul pe parcurs. A trebuie să ne adaptăm la această situație și am făcut-o bine.

Tot meritul este al jucătorilor, au făcut diferența, au avut atitudine, au dat dovadă de concentrare și disciplină. Îi felicit, ei au făcut diferența. Ca antrenor încerci lucruri, dar nu știi de ce surprize dai, ei trebuie să se adapteze, să fie antrenorii din teren. S-au descurcat foarte bine.

Vrem să câștigăm cât mai multe meciuri, nu avem timp să sărbătorim, să ne relaxăm. Trebuie să ne pregătim pentru meciul de peste două zile, trebuie să-l câștigăm”, au fost cuvintele lui Charalambous.

