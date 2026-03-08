Elias Charalambous începe negocierile, după despărțirea de FCSB! Ciprioții au făcut anunțul

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut în ultima etapă din sezonul regulat, împotriva Universității Cluj, iar jocul campioanei a arătat execrabil. La finalul partidei, Elias Charalambous și-a luat inima în dinți și și-a asumat acest joc slab, demisionând de la echipa patronată de Gigi Becali. Presa cipriotă a reacționat imediat și a dezvăluit că fostul antrenor al roș-albaștrilor ar putea prelua o echipă importantă din campionatul intern.

Elias Charalambous, aproape de o echipă mare din Cipru! Presa cipriotă a făcut dezvăluirea

FCSB și Gigi Becali au sperat până în ultimul moment că se pot califica în play-off, însă au pierdut orice șansă înainte de a juca partida din penultima etapă. După ce au ratat calificarea, campionii României au arătat dezastruos în ultima partidă, cea cu U Cluj, iar înfrângerea fără drept de apel l-a făcut pe Elias Charalambous să ia o decizie importantă.

Gigi Becali are în vedere anumite variante, cum ar fi Mirel Rădoi, însă momentan nu s-a oficializat nimic. În schimb, presa din Cipru anunță că Charalambous s-ar afla deja în negocieri cu o echipă de top din Cipru: „Informațiile aflate în posesia noastră arată că Elias Charalambous va purta foarte curând o discuție pentru preluarea unei echipe mari din Cipru”, au notat cei de la

Cum a reacționat presa din Cipru după ce Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Fanii FCSB așteptau de mult această decizie a lui Elias Charalambous, deși patronul Gigi Becali i-a dat credit cipriotului în repetate rânduri. Forma echipei ducea ușor către acest deznodământ, mai ales că tehnicianul a spus de mai multe ori că își asumă vina și ar fi împăcat cu ideea de a fi dat afară.

„Antrenorul cipriot a predat conducerea echipei după înfrângerea cu 1-3 în fața echipei Universitatea Cluj. El a făcut chiar și declarații, subliniind că echipa are nevoie de un șoc pentru a reacționa și a atinge obiectivul european. De remarcat este faptul că Elias a preluat echipa românească în 2023. De remarcat este și sprijinul pe care l-a primit de mai multe ori din partea excentricului președinte al Stelei (n.r. FCSB), Gigi Becali”, au scris ciprioții de la

Ce a declarat Elias Charalambous la finalul partidei cu U Cluj

Elias Charalambous s-a prezentat extrem de dezamăgit la flash-interviu și a explicat că Cipriotul a invocat faptul că echipa are ca obiectiv calificarea în cupele europene, iar în acest sens trebuie făcut un șoc la echipă:

„Nu am ce să spun despre meci. Am spus-o și săptămâna trecută. Am decis înainte de meci… Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa și cred că trebuie un șoc la echipă. A fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-și asume vina. Dacă cineva nou va veni, ar fi un șoc pozitiv la echipă. S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulțumesc”, a spus Charalambous după FCSB – U Cluj 1-3.