Sport

Elias Charalambous începe negocierile, după despărțirea de FCSB! Ciprioții au făcut anunțul

După doi ani de succes la FCSB, Elias Charalambous a decis să-și dea demisia la finalul unui sezon regulat de-a dreptul dezastruos. Unde ar putea ajunge fostul antrenor al campioanei României
Ciprian Păvăleanu
08.03.2026 | 09:39
Elias Charalambous incepe negocierile dupa despartirea de FCSB Cipriotii au facut anuntul
ULTIMA ORĂ
Elias Charalambous ar putea ajunge la o echipă importantă din Cipru. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut în ultima etapă din sezonul regulat, împotriva Universității Cluj, iar jocul campioanei a arătat execrabil. La finalul partidei, Elias Charalambous și-a luat inima în dinți și și-a asumat acest joc slab, demisionând de la echipa patronată de Gigi Becali. Presa cipriotă a reacționat imediat și a dezvăluit că fostul antrenor al roș-albaștrilor ar putea prelua o echipă importantă din campionatul intern.

Elias Charalambous, aproape de o echipă mare din Cipru! Presa cipriotă a făcut dezvăluirea

FCSB și Gigi Becali au sperat până în ultimul moment că se pot califica în play-off, însă au pierdut orice șansă înainte de a juca partida din penultima etapă. După ce au ratat calificarea, campionii României au arătat dezastruos în ultima partidă, cea cu U Cluj, iar înfrângerea fără drept de apel l-a făcut pe Elias Charalambous să ia o decizie importantă.

ADVERTISEMENT

Antrenorul cipriot și-a dat demisia și nu va mai fi pe banca lui FCSB începând cu următoarea etapă. Gigi Becali are în vedere anumite variante, cum ar fi Mirel Rădoi, însă momentan nu s-a oficializat nimic. În schimb, presa din Cipru anunță că Charalambous s-ar afla deja în negocieri cu o echipă de top din Cipru: „Informațiile aflate în posesia noastră arată că Elias Charalambous va purta foarte curând o discuție pentru preluarea unei echipe mari din Cipru”, au notat cei de la Cyprus Times.

Cum a reacționat presa din Cipru după ce Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Fanii FCSB așteptau de mult această decizie a lui Elias Charalambous, deși patronul Gigi Becali i-a dat credit cipriotului în repetate rânduri. Forma echipei ducea ușor către acest deznodământ, mai ales că tehnicianul a spus de mai multe ori că își asumă vina și ar fi împăcat cu ideea de a fi dat afară.

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

„Antrenorul cipriot a predat conducerea echipei după înfrângerea cu 1-3 în fața echipei Universitatea Cluj. El a făcut chiar și declarații, subliniind că echipa are nevoie de un șoc pentru a reacționa și a atinge obiectivul european. De remarcat este faptul că Elias a preluat echipa românească în 2023. De remarcat este și sprijinul pe care l-a primit de mai multe ori din partea excentricului președinte al Stelei (n.r. FCSB), Gigi Becali”, au scris ciprioții de la Sport Time.

A lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Am vrut să mor! Sunt terminată, soțul...
Digisport.ro
A lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Am vrut să mor! Sunt terminată, soțul meu este direct responsabil”
ADVERTISEMENT

Ce a declarat Elias Charalambous la finalul partidei cu U Cluj

Elias Charalambous s-a prezentat extrem de dezamăgit la flash-interviu și a explicat că decizia de a-și da demisia ar fi venit indiferent de rezultatul de sâmbătă seară. Cipriotul a invocat faptul că echipa are ca obiectiv calificarea în cupele europene, iar în acest sens trebuie făcut un șoc la echipă:

„Nu am ce să spun despre meci. Am spus-o și săptămâna trecută. Am decis înainte de meci… Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa și cred că trebuie un șoc la echipă. A fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-și asume vina. Dacă cineva nou va veni, ar fi un șoc pozitiv la echipă. S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulțumesc”, a spus Charalambous după FCSB – U Cluj 1-3.

ADVERTISEMENT
George Russell a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Spectacol total...
Fanatik
George Russell a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Spectacol total în prima cursă a sezonului!
Top 10 echipe din Premier League care au cheltuit milioane de lire sterline...
Fanatik
Top 10 echipe din Premier League care au cheltuit milioane de lire sterline pentru nimic. Au ajuns de râsul lumii
Cadoul pe care Mircea Geoană l-a primit în direct și promisiunea legată de...
Fanatik
Cadoul pe care Mircea Geoană l-a primit în direct și promisiunea legată de „Berlusconi” Copos
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Neașteptat! Dan Alexa a spus care ar fi 'cheia succesului' pentru un tânăr...
iamsport.ro
Neașteptat! Dan Alexa a spus care ar fi 'cheia succesului' pentru un tânăr fotbalist: 'O spun real! Fie că vrei, fie că nu vrei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!