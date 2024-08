Elias Charalambous, încrezător înainte de FCSB – Farul: „Îi cunoaștem foarte bine”. Ce spune despre transferul lui Florin Tănase

Până la , FCSB o va întâlni pe Farul Constanța, în etapa cu numărul 5 a SuperLigii. Meciul se va desfășura vineri, 9 august, de la 21:00, pe Stadionul Steaua.

Elias Charalmbous, înainte de FCSB – Farul: „Va fi un meci foarte greu”

Elias Charalambous a prefațat partida pe care elevii săi o vor avea cu formația constănțeană și speră ca FCSB să arate mai bine decât a făcut-o în meciul cu Oțelul Galați din urmă cu două săptămâni, când a fost învinsă cu 2-0.

„Jucăm împotriva unei echipe pe care o cunoaștem foarte bine. Cu siguranță, ei pot pune probleme, au un antrenor pe care îl respect foarte mult (n.r. Gică Hagi). Va fi un meci foarte greu, vrem să luăm trei puncte.

Mâine este un meci diferit față de cel cu Oțelul, trebuie să ne îmbunătățim de la fiecare meci, să fim din ce în ce mai buni”, a declarat Elias Charalambous.

Elias Charalambous: „Sunt foarte fericit să-l am pe Tănase în echipă”

Elias Charalambous consideră că și vede transferul acestuia peste revenirea lui Denis Alibec la Farul Constanța.

„Sunt foarte fericit să-l am pe Tănase în echipă. Ştie clubul foarte bine, ştie jucătorii, noi îl cunoaştem, s-a antrenat cu noi. Nu are nevoie de timp ca să se adapteze, dar este eligibil pentru meciul de mâine. Acum nu e 100% pregătit, dar e într-o formă bună.

Sunt sigur că e un jucător care va ajuta echipa. Am fost întrebat şi înainte dacă mi-l doresc pe Tănase în echipă şi am spus da. Nu l-am avut în lot, dar din ceea ce am aflat de la oamenii din club, sunt sigur că ne va ajuta.

Uşa este mereu deschisă pentru jucătorii buni. Tănase pentru mine este un jucător foarte bun. Transferul pe care l-am făcut noi, Tănase, este cu siguranță mai bun față de cel al lui Alibec la Farul”, a mai declarat Elias Charalambous.

Schimbări în echipa de start a FCSB la meciul cu Farul

Tehnicianul campioanei României a anunțat că va face multe schimbări în lot pentru a le permite unor jucători să se odihnească înaintea meciului retur cu Sparta Praga, dar crede că fotbaliștii din echipa de start vor putea să învingă formația antrenată de Gică Hagi.

„Vom face mai multe schimbări în echipă, să dăm șanse tuturor jucătorilor, să fie pregătiți să joace la acest nivel, de ce nu, să câștige un loc in primul 11, o rotație va fi cu siguranță, sunt sigur că jucătorii vor da totul pentru a câștiga meciul, voi vedea mâine câte schimbări voi face”, a mai adăugat Elias Charalmbous înainte de FCSB – Farul.