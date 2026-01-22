Elias Charalambous, îngrijorat din cauza accidentării lui Florin Tănase. Antrenorul FCSB a oferit ultimele detalii: „Nu va fi pe bancă azi”

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous își face griji înaintea duelului Dinamo Zagreb – FCSB. Motivul în reprezintă Florin Tănase, care s-a accidentat și nu va fi nici măcar pe bancă în confruntare de pe Maksimir.

Elias Charalambous, detalii despre accidentarea lui Florin Tănase

FCSB e condamnată să nu piardă la Zagreb pentru a menține vii Duelul roș-albaștrilor cu Dinamo, din etapa a 7-a, e programat joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00.

FANATIK a anunțat în exclusivitate , dar, din nefericire, acesta nu îl cuprinde și pe Florin Tănase. „Decarul” campioanei României a resimțit dureri la antrenamentul oficial și nu va fi nici măcar pe bancă în această seară.

„Este un meci foarte important pentru noi. Trebuie să câștigăm cele 3 puncte pentru a rămâne în cursa de calificare. Băieții înțeleg situația și o vor arăta pe teren.

Am spus și ieri că Dinamo Zagreb e o echipă de tradiție ca și noi, dar în Europa am arătat că putem bate pe oricine inclusiv în deplasare, în condiții ostile.

Tănase a resimțit dureri la antrenamentul de ieri și nu va fi pe bancă azi. Vom vedea mâine cum este. Asta se întâmplă cu Florin. Legat de primul 11, așa am decis și sper că e cea mai bună formulă”, a spus tehnicianul campioanei României.

Cine va face diferența în Dinamo Zagreb – FCSB

Înaintea duelului de la Zagreb, FCSB este pe locul 27, cu șase puncte, cu unul mai puțin decât Dinamo, care ocupă poziția a 25-a. Mario Kovacevic, dar Charalambous are pretenția ca întreaga echipă a roș-albaștrilor să iasă la rampă.

„Diferența o va face echipa. Nu un jucător anume, chiar dacă antrenorul celor de la Dinamo Zagreb a vorbit despre importanța lui Olaru și Bîrligea. Vreau să văd toată echipa la muncă și să facem un rezultatul pozitiv să menținem șansele la calificare”, a declarat Elias Charalambous, la