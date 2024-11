Elias Charalambous, îngrijorat după U Cluj – FCSB 1-2: „Vom vedea cine va fi disponibil pentru meciul cu Botoșani”

Elias Charalambous are motive de îngrijorare chiar dacă Antrenorul FCSB-ului se confruntă cu probleme mari de lot din cauza jucătorilor accidentați și suspendați.

Elias Charalambous, cu infirmeria plină după U Cluj – FCSB 1-2. Ce spune despre absenții de la restanța cu FC Botoșani

FCSB a învins echipa de pe primul loc, dar a pierdut mai mulți fotbaliști în deplasarea de la poalele Feleacului. Vlad Chiricheș și Octavian Popescu s-au accidentat, în timp ce

ADVERTISEMENT

Fundașul dreapta, mijlocașul central, dar și Baba Alhassan sunt suspendați pentru . FCSB e acum pe locul 5 în SuperLiga, cu 24 de puncte, la șase lungimi de liderul U Cluj.

„Felicitări jucătorilor, am avut o săptămână dificilă după efortul mare din Europa League! Am avut probleme cu Chiricheș. Am avut și alte accidentari. Acești băieți au spirit, totul se vede pe teren, se apără împreună, atacă împreună.

ADVERTISEMENT

Accidentările apar, am avut muți absenți importanți. Vedem de mâine cum stă situația, vom vedea cine va fi disponibil pentru meciul cu Botoșani.

Sunt mândru de acești băieți. Fac ceva foarte greu. Mai e drum lung până la final, acum ne bucurăm puțin, dar momentan nu am realizat nimic”, a declarat Elias Charalambous, după U Cluj – FCSB 1-2.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, entuziasmat de victoria în fața liderului: „Mă așteptam la un meci mai greu”

chiar dacă echipa lui Sabău este pe primul loc, iar FCSB nu mai câștigase din 2019 pe Cluj Arena.

„Am câștigat foarte lejer. Nu mă așteptam ca U Cluj să fie mai bună. V-am spus de atâtea ori, nu-mi fac probleme că iese campioană. Nu, nu am nicio problemă cu Universitatea Cluj în a fi contracandidată la campionat.

ADVERTISEMENT

Dar nu mă așteptam ca noi să fim atât de puternici, cu atâtea lipsuri. Mă așteptam la un meci mai greu, mai cu emoții. La un moment dat mă gândeam măcar să scoatem un egal, deși niciodată nu gândesc așa.

Dar cu atâtea lipsuri, mă gândeam ca măcar să nu se detașeze ei prea mult. Dar după ce am văzut 1-0, nu mi-am mai făcut griji. A crescut încrederea jucătorilor.

Când conducem, nu mai dăm bufa-n minge, nu mai bubuim. Noi pasăm. Ei nu au avut nicio fază, vreo două șuturi și capul ăla, unde a dat Blănuță. Mare lucru n-au avut, nici cu om în plus”, a declarat Gigi Becali, conform .