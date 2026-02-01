Elias Charalambous, îngrijorat la FCSB – Csikszereda: „Periculos să joci în asemenea condiții”. Ce spune despre transferuri. Video

ADVERTISEMENT

FCSB a obținut cele trei puncte din meciul cu Csíkszereda. Campioana României s-a impus cu emoții, scor 1-0, și rămâne cu șanse la calificarea în play-off-ul SuperLigii. La final, Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, a ținut să laude atitudinea elevilor săi, care au jucat în condiții extrem de dificile.

FCSB, victorie la limită cu Csíkszereda. Lupta pentru play-off continuă!

, iar jucătorii ambelor echipe au întâmpinat dificultăți serioase în controlul balonului. Campioana României a câștigat cu 1-0, grație golului marcat de David Miculescu. Roș-albaștrii au mai avut și un penalty, însă Florin Tănase a ratat de la punctul cu var.

După acest rezultat, FCSB rămâne pe locul 11 în clasamentul SuperLigii. Situația continuă să fie una extrem de complicată, iar roș-albaștrii nu își mai permit pași greșiți până la finalul sezonului regulat, dacă vor să spere la o clasare în top 6.

Ce spune Elias Charalambous despre transferul lui Joao Paulo

Elias Charalambous s-a declarat mulțumit de faptul că , în ciuda terenului foarte greu. Tehnicianul cipriot speră să vadă același spirit de luptă și în următoarele partide și a vorbit și despre Joao Paulo, noul jucător al campioanei României.

„Este important că am câștigat astăzi. Avem nevoie de puncte, mai ales acum, când sunt din ce în ce mai puține meciuri. Fiecare meci de acum înainte este o finală. Cred că am început meciul bine și am avut șanse să închidem jocul. În repriza a doua, condițiile au fost foarte dificile pentru jucători. Este periculos să joci în asemenea condiții, nu poți practica un fotbal de calitate. Am încercat să protejăm rezultatul. Adversarii au avut un avantaj legat de condițiile meteo. Mai avem șase finale de jucat și sper ca victoriile să continue.

I-am spus lui Matei Popa că s-a descurcat bine la antrenamente. Faptul că nu a luat gol este foarte important. A debutat în zăpadă și s-a achitat bine de sarcini. Ne bucurăm pentru el. Nimeni nu știe încă dacă va fi sau nu în echipa de start. Vom decide.

Lameira a semnat cu noi. Este un jucător care cunoaște liga și știm ce calitate are. S-a descurcat bine până acum în campionat. Ne bucurăm că este cu noi și sperăm să se adapteze cât mai repede. Trebuie să fim o echipă și să câștigăm meciurile. Așa vedem noi lucrurile”, a încheiat antrenorul FCSB.

