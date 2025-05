Elias Charalambous, interviu eveniment: „Dumnezeu m-a adus la FCSB. El știe motivul!”. Video exclusiv

Una dintre cele mai surprinzătoare numiri de antrenor din SuperLiga a fost Elias Charalambous. , dar odată cu venirea cipriotului lucrurile au început să se schimbe. În ciuda imixtiunilor patronului, , care a dus echipa spre primul titlu după o pauză de 9 ani şi omul care are un merit incontestabil în parcursul european record din acest sezon: 20 de meciuri şi optimi de finală în Europa League.

Elias Charalambous, interviu eveniment: „Iorgos, agentul meu, mi-a spus despre oferta de la FCSB și nu mi-a venit să cred”

FANATIK a stat de vorbă pe larg cu Elias Charalambous, antrenorul care e foarte aproape de al doilea titlu consecutiv la FCSB. În rândurile de mai jos, aveţi posibilitatea de a-l cunoaşte pe omul Charalambous: familist convins, credincios, dar şi „obsedat” de fotbal.

Domnule Charalambous, cum vă simțiți la FCSB după atâta timp aici?

– Să fiu sincer, timpul zboară. Nu simt că sunt de doi ani aici. Mă bucur de fiecare moment, mă simt fantastic. Mă bucur de fiecare moment aici și îi mulțumesc lui Dumnezeu și tuturor că am putut să ajung la un asemenea club. Sunt foarte fericit.

Cum aţi ajuns la FCSB?

– În Cipru am condus trei echipe. Apoi, a fost o perioadă fără club și am decis să plec la un club din străinătate. Când am un feeling, de obicei am dreptate. Și am avut acest sentiment că trebuie să plec din Cipru, să găsesc o echipă în străinătate. Cu o săptămână înainte de oferta de la FCSB, am avut o altă ofertă, de la un club mai mic. Am fost aproape să semnez, dar a apărut varianta FCSB. La început nu mi-a venit să cred că am ofertă de la un asemenea club. Acesta e adevărul. I-am spus agentului meu, care este unul foarte serios, Iorgos (n.a. – Iorgos Fougias), că nu pot să cred că am ofertă de la FCSB. El a zis să stau liniştit, că lucrurile se rezolvă în câteva săptămâni. Şi s-au rezolvat.

„Sunt full de presiune şi ştiu cum să gestionez aceste lucruri”

Începutul la FCSB nu a fost uşor… nu multă lume din fotbal avea încredere în dumneavoastră. Cum aţi simţit asta?

– În cariera de fotbalist am jucat la cluburi mari, la care exista presiune. Aşa că sunt full de presiune şi ştiu cum să gestionez aceste lucruri. Dar când am venit aici, lucrurile au fost diferite. Presiunea pe care am avut-o în carieră a fost pe fotbal, aici a fost diferit. Poveştile, discuţiile au fost mult diferite faţă de ce avusesem în carieră şi mi-am spus: „Ştiu ei cine e Elias mai bine ca tine? Nicio şansă!”.

Pentru că ştiu cine sunt, ce fac şi dau maximum în fiecare zi, nu aştept din partea altora să-mi spună cine sunt. Aşa că a fost uşor să gestionez situaţia. Mereu am spus că presiunea din fotbal este perfectă pentru noi. Dar presiunea care să aibă legătură cu jocul. Dacă cineva ne critică pentru jocul slab e foarte bine, ne ajută să îmbunătăţim. Dar ceea ce spuneau despre mine la început nu aveau legătură cu meseria mea şi nu cred că acei oameni care au vorbit despre mine, deseori foarte rău, erau cinstiți… Trebuie să fii bun cu tine. Dacă eşti bun cu tine, nu vorbeşti de rău pe altcineva.

Staţi în baza sportivă FCSB. De ce aici şi nu în oraş?

– A fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Vorbeam cu staff-ul şi le spuneam că atunci când trec de gardurile bazei, încep problemele. Când sunt aici, viața mea e foarte calmă. Îmi fac munca, am biroul, am unde să stau, avem și biserică aici, pot să merg zilnic la liturghie. Este un loc în care mă simt bine, este foarte linişte aici. Viaţa este foarte simplă aici. Este minunat şi îmi place foarte mult. Este cea mai bună decizie.

„Trăim în haos. Viaţa s-a schimbat şi nu ne mai bucură lucrurile simple care la finalul zilei ne fac fericiți”

Aveţi mereu un discurs optimist. Care este percepţia dumneavoastră asupra vieţii, în general?

– Mai înainte v-am spus ceva în ce chiar cred. Să stau în bază pentru doi ani m-a făcut să înţeleg că viaţa este simplă. Şi ce vreau să spun… Da, mi-e dor de familie, ei locuiesc în Cipru, mi-e dor de soţie, mi-e dor de copii. Este normal. Dar pe de altă parte, să stau singur aici, în acest loc liniştit, m-a făcut să înţeleg că aceste momente simple sunt cele mai bune. Pentru că în momentul în care ieşi, îţi dai seama ce haos este acolo.

Trăim în haos. Viaţa s-a schimbat şi nu ne mai bucură lucrurile simple care la finalul zilei ne fac viaţa fericită şi calmă. În aceşti doi ani am înţeles multe, încerc să transmit copiilor să înţeleagă că Instagram şi toate lucrurile fake la care se uită toată ziua sunt toate false. Şi trebuie să înţeleagă că viaţa simplă este cea mai bună.

Cât de mult munciţi în fiecare zi la FCSB?

– De dimineaţa până seara. Nu o să mă plâng că Elias Charalambous munceşte toată ziua. Este ceea ce îmi place să fac. Viaţa mea este fotbalul. Mă trezesc, merg la birou şi încep să muncesc. Apoi, am o pauză de la 15:00 la 16:00 şi merg din nou în birou. Asta e viaţa mea. Sunt mereu aici, uneori nu muncesc, dar mă uit la Liverpool – Arsenal. Mă uit la meciuri din Spania, Italia, Anglia… să analizez meciuri, antrenori. Este viaţa mea în fiecare zi, aici, la bază.

În timpul liber ce faceţi?

– Când avem mai mult de o zi liberă, iau avionul şi plec la familie. Mă duc acasă. Dacă este doar o zi, stau în bază şi mă uit la nişte meciuri.

„Poate lumea nu o să înţeleagă, relaţia noastră de familie este şi mai puternică acum, când suntem la distanţă!”

Vorbeaţi de familie şi importanţa ei. Este dificil să îi aveţi departe sau aţi reuşit să gestionaţi şi această distanţă?

– Dacă găseşti soluţii, nu este greu. Eu şi soţia mea gestionăm foarte bine lucrurile. Nu avem probleme. Cu fiul meu am într-o zi și 15 telefoane, și 7 apeluri video… Cred foarte mult că soţia, copiii au nevoie din partea mea să simtă că sunt foarte interesat de ei. Normal că îmi doresc să îi văd. Știu toate problemele lor, ştiu programul lor de la 7 dimineaţa, de când merg la şcoală, până la 9 seara, când se bagă la somn. Comunicăm permanent toată ziua. Între Cipru şi România sunt doar două ore de zbor, soţia mea vine o dată la două săptămâni aici. Eu merg ori de câte ori avem zile libere. Pe de altă parte, poate lumea nu o să înţeleagă, relaţia noastră este şi mai puternică acum. Când suntem departe unii de alţii. Simţim distanţa, dar mulţumită lui Dumnezeu, lucrurile sunt bune.

V-aţi gândit să îi aduceţi aici?

– Dificultatea constă în faptul că avem trei copii de vârste diferite. Fata cea mare este la facultate, un băiat e la liceu şi mezinul este în şcoala generală. Nu este uşor să îi mutăm. Şi noi, ca antrenori, nu ştim viitorul nostru. Poate e vorba de o săptămână, cinci săptămâni, doi ani sau cinci ani… Nu ştim. Ca jucător poate e mai simplu. Ai trei ani de contract, ştii că măcar doi îi stai la echipă. Ca antrenor, nu ştii şi nu e uşor.

„Când am ajuns aici, toţi îmi spuneau că e un club dificil, dar nu am simţit asta. Este un club mare!”

Cu ce gânduri aţi venit la FCSB? Pentru că, iată, sunteţi cel mai longeviv antrenor al echipei.

– Când am venit aici nu am avut asta în minte. Eram entuziasmat, nu ştiam ce şi unde va merge călătoria. Lucrurile au mers bine. În fotbal nu ştii niciodată. Când am ajuns toţi îmi spuneau că e un club dificil, dar nu am simţit asta. Este un club mare, dar când faci lucrurile normal, ele merg. Tot ce puteam face era să dau totul, am avut foarte mult ajutor din partea staff-ului din prima zi.

M-a ajutat mult. Nu doar staff-ul, toţi oamenii din club. Ce fac acum este să muncesc din greu. Şi asta încerc să le explic jucătorilor şi tuturor. Trebuie să muncim. Asta este singura cale. Muncim şi rezultatele vor veni. Da, mingea poate sări în aut din bară sau în poartă. Ai nevoie şi de noroc, dar norocul vine după muncă asiduă.

Relaţia cu Gigi Becali: „Pot să spun că am găsit o cale să comunicăm”

Cu Gigi Becali ce relaţie aveţi?

– Nu vorbim prea des. Câteodată, când e Meme aici, mai vorbim puţin la telefon. Dar este o relaţie bună, pot să spun că am găsit o cale să comunicăm.

Dar cu Mihai Pintilii? Pare că s-a legat repede o chimie între voi…

– „Pinti” este o persoană care m-a ajutat foarte mult încă de la început. Este o persoană foarte respectată în club. A jucat mulţi ani aici, căpitan, respectat de tot vestiarul. Fără el şi ceilalţi din staff, cred că lucrurile pentru mine ar fi fost foarte dificile. Pe de altă parte, dacă eu aş fi venit aici şi aş fi spus din prima zi: „Gata, sunteţi în afara poveştii. De acum eu fac, eu dreg”, aş fi fost expediat foarte repede. Aşa că, în special din partea lui Pintilii, a contat ajutorul pe care l-am avut. La fel, din partea lui Alin, Filip, Zotu, Marius Popa, Tommy Neubert. Avem un staff minunat şi mă ajută mult.

Surprins încă de la primul meci: „Am văzut cât de repede joacă, cum controlează mingea, am spus: «Waw!»”

Spuneţi-mi un lucru surprinzător pe care l-aţi găsit la FCSB şi unul care nu v-a plăcut aici…

– Lucrul surprinzător a fost când am jucat la Sepsi, la primul meu meci pe banca tehnică. Şi îmi voi aminti mereu. Când a început meciul, am văzut calitatea jucătorilor mei. Am văzut cât de repede joacă, cum controlează mingea, am spus: „Waw!”. E diferit fotbalul văzut la tv faţă de cel văzut live. Şi când am văzut calitatea am fost surprins. Ştiam că au calitate, dar nu atât de mult. A fost o surpriză plăcută. Un lucru rău? Trebuie să am grijă ce spun. 😊 Sincer, nu îmi vine nimic rău în minte, dacă aş avea v-aş spune. Înainte să vin aici, echipele la care am lucrat erau de un nivel mai jos. Şi când am venit aici, am găsit totul.

Visul tuturor de aici este calificarea în Champions League. Poate această echipă să atingă acest vis?

– Trebuie să câştigăm campionatul ca să putem atinge acest vis. Haideţi să mergem pas cu pas. Obiectivul este să câştigăm campionatul în acest sezon astfel încât să putem să ne luptăm pentru Champions League. Ştiţi foarte bine cât de dificil este pentru o echipă de nivelul nostru să ajungă în Champions League. Dacă vă uitaţi la echipele care au jucat în Europa League în acest an, în urmă cu câţiva ani jucau pentru trofeul Champions League. Competiţia a crescut mult, este dificil, dar nu imposibil. Avem ţeluri înalte şi, de ce nu?, într-o zi, o să jucăm în Champions League.

„Totul arată bine la FCSB, dar niciodată nu ştii ce se întâmplă”

Patronul spunea că puteţi rămâne aici pe viaţă. V-aţi gândit cât de mult să staţi la FCSB?

– Am spus-o că viaţa noastră, a antrenorilor, este pe o linie fină. Când ai rezultate, toată lumea vorbeşte laudativ. Dacă echipa nu joacă bine, eşti cel mai slab antrenor. Personal, încerc să am o balanţă, chiar dacă pierdem sau câştigăm. Aşa văd lucrurile. Mă simt foarte bine aici, confortabil, mă bucur de fiecare moment. Cât de mult rămân, nu depinde în primul rând de mine, ci de club.

Dacă clubul e fericit, de ce nu? Dar în fotbal nu ştii niciodată ce se va întâmpla. Cum simt şi cum văd eu lucrurile? Da, mereu este bine să stai într-un club pentru mai mulţi ani. În loc să tot schimbi echipele în fiecare an sau la şase luni. Lucrez cu echipa, cu staff-ul, de doi ani, ştiu ce idei au, ştiu ce calităţi au jucătorii. Este un club la care poţi câştiga trofee. Totul arată bine aici, dar niciodată nu ştii ce se întâmplă.

„Eu acum am cel mai tare antrenor. Charalambous, toată viața. Până la moarte cu Charalambous și Pintilii. Va sta aici până la bătrânețe la FCSB cu noi”,Gigi Becali

E în fiecare zi la biserică: „Avem creştini, musulmani, la echipă, respectăm pe toată lumea”

Elias Charalambous este un antrenor credincios. În fiecare zi merge la biserica din baza de la Berceni şi spune că fără Dumnezeu nu ar fi ajuns niciodată la un club de calibrul FCSB-ului: „Cred că fiecare dintre noi se manifestă diferit. Nu cred că unul crede mai mult decât celălalt. Toţi credem în Dumnezeu, dar lucrurile pe care le simt într-un mod simplu este că Dumnezeu decide, la finalul zilei, pentru orice. Aşa cum am spus, dau totul în meseria mea, ca antrenor, ca persoană. Apoi, orice se întâmplă în viaţă vine de la Dumnezeu.

Este motivul pentru care sunt aici. Nu mă aşteptam niciodată să vin la un club aşa de mare fără să am o carieră importantă în spate. În mod normal, când vin la un club de talia asta trebuia să am o carieră mai strălucitoare. Şi am încredere că totul s-a întâmplat datorită lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a adus aici pentru un motiv. Mulţumită Lui sunt aici. Da, merg la biserică aproape în fiecare zi. Pentru că avem aici biserica. Toţi credem în felul nostru. Avem creştini, musulmani, la echipă. Respectăm pe toată lumea”.

De ce nu vorbește românește

Antrenorul FCSB-ului a fost criticat în spaţiul public pentru că nu vorbeşte româneşte în interviuri. Charalambous a precizat că a fost la cursuri de limba română, dar şi când va stăpâni foarte bine limba, tot în engleză va vorbi la interviuri:

„Da, am fost la cursuri, dar m-am oprit destul de repede… Am căutat scuze. Nu am avut timp, dar mereu avem timp… M-am oprit, dar, ca să fiu sincer, vreau să mă apuc iar. Pentru mine, nu pentru alţii. Înţeleg limba, vorbesc limba, dar nu îmi place să o vorbesc în presă pentru că vreau să fiu 100% sigur pe ceea ce spun. Şi dacă nu spui ceva, o să pună lucrurile într-un fel diferit. Dar, şi dacă o să mă simt 100% pe ceea ce spun, probabil tot în engleză voi vorbi”, a spus antrenorul.

„Când nu e fotbal, mă simt puţin gol. Fotbalul mă completează”

Elias Charalambous se caracterizează ca un antrenor atent la detalii, care munceşte mult şi care are două elemente care îi conduc viaţa, familia şi fotbalulul: „Trebuie să dăm un exemplu jucătorilor. Trebuie să arătăm jucătorilor că ne pasă de ei ca de propriii copii. Jucătorii trebuie să simtă că noi vrem ca ei să evolueze, suntem aici să îi ajutăm.

Eu, ca antrenor, am multe caracteristici multe faţă de cum eram ca jucător. Muncesc mult, vreau să analizez mult şi să lucrez pe detalii. Dar mulţi antrenori fac aceste lucruri. Este viaţa mea. Am familia mea, care este totul, şi fotbalul. Aceste două lucruri reprezintă viaţa mea. Când nu e fotbal, mă simt puţin gol. Îmi place să mă uit la fotbal, unii prieteni mă întreabă dacă nu am obosit. Am zis că nu. Fotbalul mă completează. Aşa sunt eu ca antrenor, muncesc asiduu”.

„Îmi place să văd orice. Când merg în Cipru, lângă casa mea e un teren în care se joacă în liga a doua. Mă duc să mă uit la acele meciuri. Din fiecare meci poţi să înveţi ceva”, Elias Charalambous

Prieteni puţini, dar buni: „Nu sunt genul care să dea petreceri mari”

Deşi cunoaşte multă lume, antrenorul FCSB îşi alege cu grijă prietenii. Este un adept al conversaţiilor faţă în faţă, iar cei pe care îi numeşte prieteni sunt puţini, dar buni: „Ştiu mulţi oameni pentru că atunci când eşti într-un asemenea club, te întâlneşti cu mulţi oameni. Dar, prieteni apropiaţi nu am mulţi. Nu sunt genul care să aibă mulţi prieteni, să dea petreceri mari. Sunt mai calm, îmi doresc să am mai puţini prieteni, dar să fie foarte buni.

Am încredere în relaţia reală. Eu cred că prietenia adevărată este când stai şi discuţi cu cineva, mănânci împreună, ieşi la cafea. Trebuie să fie reali, să fie fericiţi când eşti fericit şi supăraţi când eşti trist. Aceştia sunt prietenii adevăraţi. Nici în Cipru nu am mulţi prieteni… câţiva, dar foarte buni”.

A vrut să se retragă la 19 ani: „I-am spus că s-a terminat cariera mea! Că renunţ!”

Faţă de antrenorul calm şi calculat, jucătorul Elias Charalambous era mai vulcanic şi a povestit cum a vrut să se lase de fotbal la 19 ani, după ce a fost schimbat după 20 de minute de antrenor: „În cariera mea am trecut prin momente dificile. Aveam 19 ani, aveam o relaţie cu cea care îmi este soţie acum. Am ajuns acasă după un meci şi i-am spus că s-a terminat cariera mea. Că renunţ! Că a fost ultimul meci al carierei.

Eram pe bancă, antrenorul a schimbat în minutul 43. I-am spus jucătorului înlocuit: «Nu îţi face griji, e fotbal! Se întâmplă». Ca să îi dau încredere. Apoi am intrat, am jucat dezastruos, nu am făcut nimic, iar în minutul 63 antrenorul m-a înlocuit și pe mine. Coechipierul care a intrat a încercat să mă încurajeze la rândul lui, i-am spus să se ducă… să se ducă de-acolo… În 20 de minute eram out. Am mers acasă, i-am spus iubitei mele că e gata. Dar aceste lucruri m-au făcut puternic”.

Flash Charalambous:

Mâncarea preferată: „Paste. Mănânc zilnic paste”

Cel mai bun fotbalist din lume: „Ronaldo Fenomeno”

Mare sau munte: „Mare, 100%. De dimineaţa până seara. Pot să stau în apă toată ziua. Eu, cu familia, dacă mergem de la 08:00 la 22:00, nici nu ne mişcăm de acolo”

Vacanţa ideală: „Dubai”

Sportivul preferat (în alte sporturi): „Îmi plăceau Agassi şi Federer. Am jucat tenis vreo 7 ani. Acum, când îmi permite timpul, îmi place să joc tenis sau padel. Sunt un hobby”

„Cred că eu şi Gigi Becali suntem asemănători. Poate acesta e motivul pentru care lucrurile merg bine între noi. Eu am venit într-un mediu care îmi place foarte mult şi mă simt ca acasă. Tot mediul de la FCSB mă face să mă simt ca acasă”, Elias Charalambous

