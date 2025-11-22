Elias Charalambous, irascibil după FCSB – Petrolul 1-1. Pe ce a dat vina

ADVERTISEMENT

FCSB și Petrolul au terminat la egalitate, scor 1-1, disputa de pe Arena Națională. După ce au deschis scorul, roș-albaștrii au avut posibilitatea să marcheze și să închidă partida, dar Florin Tănase și compania nu au fost inspirați în careul advers. A rezultat o remiză, care îl nemulțumește profund pe Elias Charalambous.

De ce nu a câștigat FCSB cu Petrolul, în opinia lui Elias Charalambous

Antrenorul cipriot este de părere că FCSB, după aspectul jocului, ar fi meritat victoria. De asemenea, subliniază că Petrolul a plecat neînvinsă de pe cel mai mare stadion al țării .

“Din păcate pentru noi, mereu spun adevărul, ceea ce simt, cred că singurul rezultat care trebuia să existe era victoria noastră. Adversarii doar au șutat o dată de la 40 de metri, puteam să închidem jocul, să facem 2-0, 3-0. Nu vin aici să scuz anumite lucruri, dacă dădeam al doilea, al treilea gol, am fi câștigat. Nu am făcut-o, am făcut egal, ăsta este fotbalul”, a spus Elias Charalambous.

Cu ce l-a deranjat reporterul pe antrenorul FCSB-ului

La flash-interviu, Charalambous nu a părut în apele lui, fiind mai irascibil decât de obicei. “Lăsați-mă să termin!” i-a zis, la un moment dat, reporterului care îl întrerupsese. Ulterior, cipriotul a continuat și a dat vina pe lipsa de concentrare a elevilor săi atunci când ajung în poziția să marcheze goluri.

“Pentru voi e lipsă de concentrare când adversarul dă un șut de la 40 de metri? Poate că la ocaziile pe care le-am avut trebuia să fim mai concentrați, dar nu la acel șut. Asta este ce le-am spus jucătorilor, nu este vorba despre psihic, trebuia să marcăm și al doilea gol. Am avut ocazii, apoi în treimea adversă a fost o lipsă de concentrare. Trebuie să fim mai concentrați ca să înscriem mai multe goluri”, a mai spus antrenorul campioanei României.

Ce le-a cerut Elias Charalambous jucătorilor pentru partidele viitoare

Elias Charalambous recunoaște, totuși, că are . După jocul cu Petrolul l-a remarcat pe Alexandru Stoian și a cerut concentrare maximă pentru partida cu Steaua Roșie Belgrad, din Europa League.

“Cum să nu fiu îngrijorat când nu câștigăm astfel de meciuri? Nu îmi place să spun că am fost ghinioniști. Cu siguranță cu puțin mai mult noroc în astfel de meciuri câștigi. Dar trebuie să mergem mai departe.

Stoian a marcat, a mai avut ocazii, nu doar el. E total diferit meciul din Europa League. Trebuie să continuăm, să rămânem concentrați, să muncim și să luptăm pentru victorie”, a încheiat antrenorul FCSB-ului.