Elias Charalambous, iritat de situația jucătorilor rămași fără viză la Aberdeen – FCSB. „Nu știu de ce a durat atât de mult”

FCSB nu se poate baza pentru meciul cu Aberdeen pe Baba Alhassan, Siyabonga Ngezana și Radunović, iar Elias Charalambous s-a declarat dezamăgit de cele întâmplate.
Alex Bodnariu
21.08.2025 | 21:51
Elias Charalambous iritat de situatia jucatorilor ramasi fara viza la Aberdeen FCSB Nu stiu de ce a durat atat de mult
Elias Charalambous, deranjat de situația prin care trece FCSB. „Clubul a făcut tot ce a putut, însă nu știu de ce a durat atât de mult din partea autorităților”

FCSB pleacă cu un mare handicap în „dubla” cu Aberdeen din play-off-ul Europa League. Elias Charalambous, antrenorul campioanei României, nu se va putea baza pe trei jucători importanți, întrucât Baba Alhassan, Siyabonga Ngezana și Radunović nu au primit viză pentru deplasarea în Scoția. Tehnicianul și-a manifestat nemulțumirea înainte de startul jocului.

FCSB, fără Baba Alhassan, Siyabonga Ngezana și Radunović la meciul cu Aberdenn

Jucătorii extracomunitari de la FCSB – Ngezana, Baba și Radunović – ratează manșa tur a „dublei” cu Aberdeen, din cauza vizelor. Situația nu arată deloc bine pentru campioana României, care, în plus, se confruntă și cu probleme medicale în lot.

Oficialii clubului au încercat din răsputeri să rezolve această situație neplăcută, însă eforturile lor au fost zadarnice. Elias Charalambous este nevoit să înceapă partida cu un „prim 11” improvizat. Mai mult, antrenorul celor de la FCSB s-a declarat dezamăgit de procedura impusă.

„Sunt sigur că nu a fost vorba de intenție din partea cuiva”

„Nu am avut timp. Conducerea a încercat până în ultimul moment să rezolve situația, dar nu a depins deloc de noi. Clubul a făcut tot ce a putut, însă nu știu de ce a durat atât de mult din partea autorităților. E vorba de un meci de fotbal, iar pentru astfel de evenimente cred că ar trebui să fie mult mai simplu.

Indiferent ce s-a întâmplat, noi trebuie să găsim soluții. Nu putem să privim înapoi. Am așteptat până în ultima clipă, dar asta e. Avem un lot numeros și am găsit soluții.

Nu cred că a fost ceva intenționat. A fost o procedură și cred că și alte cluburi au avut aceeași problemă aici. Sunt sigur că nu a fost vorba de intenție din partea cuiva”, a declarat Elias Charalambous, conform Sport.ro.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
