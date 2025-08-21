Elias Charalambous, iritat de situația jucătorilor rămași fără viză la Aberdeen – FCSB. „Nu știu de ce a durat atât de mult”

FCSB pleacă cu un mare handicap în „dubla” cu Aberdeen din play-off-ul Europa League. , întrucât Baba Alhassan, Siyabonga Ngezana și Radunović nu au primit viză pentru deplasarea în Scoția. Tehnicianul și-a manifestat nemulțumirea înainte de startul jocului.

Jucătorii extracomunitari de la FCSB – Ngezana, Baba și Radunović – ratează manșa tur a „dublei” cu Aberdeen, din cauza vizelor. Situația nu arată deloc bine pentru campioana României, care, în plus, se confruntă și cu probleme medicale în lot.

, însă eforturile lor au fost zadarnice. Elias Charalambous este nevoit să înceapă partida cu un „prim 11” improvizat. Mai mult, antrenorul celor de la FCSB s-a declarat dezamăgit de procedura impusă.

„Sunt sigur că nu a fost vorba de intenție din partea cuiva”

„Nu am avut timp. Conducerea a încercat până în ultimul moment să rezolve situația, dar nu a depins deloc de noi. Clubul a făcut tot ce a putut, însă nu știu de ce a durat atât de mult din partea autorităților. E vorba de un meci de fotbal, iar pentru astfel de evenimente cred că ar trebui să fie mult mai simplu.

Indiferent ce s-a întâmplat, noi trebuie să găsim soluții. Nu putem să privim înapoi. Am așteptat până în ultima clipă, dar asta e. Avem un lot numeros și am găsit soluții.

Nu cred că a fost ceva intenționat. A fost o procedură și cred că și alte cluburi au avut aceeași problemă aici. Sunt sigur că nu a fost vorba de intenție din partea cuiva”, a declarat Elias Charalambous, conform