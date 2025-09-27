Elias Charalambous le-a dat cea mai bună veste suporterilor FCSB: „S-a întors, este bine”. Cine lipsește la meciul cu Oțelul

FCSB a obținut joi seara o victorie importantă în Europa League, 1-0, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, iar acum, pentru roș-albaștri, urmează duelul cu Oțelul Galați. Elias Charalambous, antrenorul campioanei României, a prefațat întâlnirea din Superliga României.

Ce spune Elias Charalambous înainte de meciul cu Oțelul din Superliga

, pentru a nu risca să rateze calificarea în play-off. FCSB vrea să lege două rezultate pozitive și să câștige meciul cu Oțelul Galați de duminică seară.

Totuși, se anunță un meci deloc ușor pentru campioana României. Moldovenii au parte de un început bun de sezon și vor să o încurce pe FCSB. Elias Charalambous vrea să vadă din partea jucătorilor săi mai multă încredere.

„Cu siguranță atmosfera s-a schimbat, dar nu era atât de rea. Da, am fost cu toții dezamăgiți, dar nu atât de tare cum s-a dat de înțeles. Știm cum e să câștigăm, știm să pierdem și, cel mai important, știm să avem echilibru. Avem meciuri unul după altul. Avem nevoie de 3 puncte mâine și, poate, după vom începe să facem calcule. Toate meciurile sunt complicate. Am pierdut multe puncte. Trebuie să avem aceeași atitudine pe care am avut-o în meciurile europene”, a declarat cipriotul la conferința de presă.

Adrian Șut a trecut peste problemele medicale și ar putea juca în FCSB – Oțelul

În plus, Elias Charalambous a vorbit și despre situația lotului. A . FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . În schimb, Ionuț Cercel și Mihai Lixandru nu vor fi pe foaia de joc.

„Lixandru are nevoie de timp. Cu siguranță va lipsi în următoarele două-trei săptămâni, dar vom aștepta verdictul medicilor. Șut s-a întors, este bine. Cercel, cel mai probabil, va lipsi mâine. În rest, ceilalți sunt bine.

Mâine avem nevoie de 3 puncte. Avem timp să facem alte calcule după. Mai întâi să câștigăm mâine, iar apoi o luăm pas cu pas”, a mai spus Elias Charalambous.