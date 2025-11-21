Elias Charalambous, legătură de suflet cu căpitanul naționalei Turciei: „S-a bucurat cu noi când FCSB a câștigat titlul”

ADVERTISEMENT

Joi, 20 noiembrie, România și-a aflat adversara de la barajul din luna martie, iar aceasta va fi Turcia. Elias Charalambous, antrenorul campioanei României, FCSB, are o relație foarte strânsă de prietenie cu căpitanul naționalei Turciei, Hakan Calhanoglu, alături de care a jucat în Germania.

Elias Charalambous, prietenie la cataramă cu Hakan Calhanoglu, căpitanul naționalei Turciei

Căpitanul Turciei și unul dintre cei mai importanți jucători din naționala pe care România o va întâlni în luna martie este Hakan Calhanoglu. Mijlocașul turc, de 31 de ani, joacă în acest moment la Inter, unde este antrenat de un român, Cristian Chivu.

Acest lucru nu este singurul care îl leagă de România. este prieten foarte bun cu Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, alături de care a jucat în Germania, la Karlsruher, unde au fost și colegi de cameră.

„Eu pe turci i-am văzut de multe ori jucând. Am urmărit naționala lor pentru că Hakan e un jucător exponențial la Inter și e prieten cu Elias Charalambous. Au fost colegi de cameră. Elias l-a crescut la Karlsruher. El era la final de carieră, iar Hakan venise de la juniori. Dacă vă arăt ce video am pe telefon, Hakan se bucura cu noi”, a povestit Mihai Stoica, la

Ce spunea Elias Charalambous în urmă cu ceva timp despre relația sa cu Hakan Calhanoglu

După ce a câștigat primul campionat cu FCSB, unul dintre primii oameni care l-au sunat pentru a-l felicita pe Elias Charalambous a fost nimeni altul decât Hakan Calhanoglu. Antrenorul „roș-albaștrilor” a vorbit despre acest lucru, :

„Da, am vorbit, m-a sunat. Cunoaşteţi relaţia pe care o avem. El petrece în fiecare zi. El a făcut faimoasă o melodie românească (n.r. – Made in Romania). Am glumit despre cântec, i-am văzut şi pe ceilalți jucători că i-au urmat exemplul. A fost foarte drăguţ, am fost puţin surprins”, spunea Elias Charalambous.

Antrenorul lui FCSB a vorbit despre Hakan Calhanoglu și despre tragerea la sorți a barajului și în conferința de presă dinaintea meciului cu Petrolul Ploiești: „Cu Hakan am vorbit înainte de tragerea la sorți. După, nu. Este bine că România a primit a doua șansă din Nations League. Este bine că oferă această șansă. Va fi foarte dificil. Știm că Turcia este un adversar dificil, dar România a arătat că are mentalul pentru astfel de confruntări. Voi susține România și trebuie să privim pozitiv. Cred că România poate face multe. Am vorbit cu Hakan ceva personal, nu despre fotbal. Este decizia lor că au anulat etapa în Superlig, dar dacă nu au mulți jucători care joacă în campionatul intern, nu văd rostul acestei mutări”, a declarat Elias Charalambous înainte de meciul contra prahovenilor.

Când va juca România barajul cu Turcia

Deoarece a intrat la baraj datorită performanței din Liga Națiunilor, România a intrat în urna a patra și va juca ambele meciuri, dacă va fi cazul, în deplasare. Astfel, mai întâi „tricolorii” trebuie să treacă de Turcia într-o atmosferă infernală. Încă nu se știe sigur dacă meciul se va disputa la Istanbul sau în altă parte, din cauza disensiunilor dintre suporterii echipelor de club din oraș, însă partida se va disputa pe 26 martie, de la ora 21:45.