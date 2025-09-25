Elias Charalambous, mândru de jucătorii lui după victoria cu Go Ahead Eagles: „E un cadou frumos primit de ziua mea”

FCSB s-a impus în fața lui Go Ahead Eagles, reușita lui David Miculescu din minutul 13 fiind suficientă pentru a aduce cele trei puncte campioanei. La final, Elias Charalambous a ținut să le mulțumească elevilor săi.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous, mândru de jucătorii lui după victoria cu Go Ahead Eagles

În ciuda formei slabe din SuperLiga, , scor 0-1. Unica reușită a partidei a fost bifată de David Miculescu, în minutul 13.

, antrenor a cărui zi de naștere a fost fix în ziua meciului, a ținut să le mulțumească elevilor săi, victoria fiind cel mai frumos cadou.

ADVERTISEMENT

„E un cadou frumos, vreau să le mulţumesc jucătorilor mei”

„E un cadou frumos, vreau să le mulţumesc jucătorilor mei, staff-ului. Poate numele Go Ahead Eagles nu este atât de măre în Europa, dar sunt sigură că această echipă va câştigă puncte în Europa.

Am fost concentraţi, am amintit puţin din echipa de anul trecut, stilul de joc, atitudine. Vreau să le mulţumesc jucătorilor. Am discutat înainte de meci că în aceste partide trebuie să rămânem agresivi şi concentraţi pe tot parcursul partidei.

ADVERTISEMENT

Nu pot să vorbesc doar de un jucător, a existat spiritul de echipă! Cisotti a fost peste tot, Miculescu, nu e corect să numim jucători pentru că a fost un efort colectiv din partea tuturor”, a declarat Elias Charalambous, conform t.