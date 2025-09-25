Sport
Elias Charalambous, mândru de jucătorii lui după victoria cu Go Ahead Eagles: „E un cadou frumos primit de ziua mea”

FCSB s-a impus în fața lui Go Ahead Eagles în prima etapă din Europa League. Antrenorul campioanei, Elias Charalambous, le-a mulțumit elevilor săi.
Iulian Stoica
25.09.2025 | 23:24
Elias Charalambous, mândru de elevii săi după victoria cu Go Ahead Eagles. Sursă foto: sportpictures

FCSB s-a impus în fața lui Go Ahead Eagles, reușita lui David Miculescu din minutul 13 fiind suficientă pentru a aduce cele trei puncte campioanei. La final, Elias Charalambous a ținut să le mulțumească elevilor săi.

În ciuda formei slabe din SuperLiga, FCSB a arătat că are ADN european și s-a impus în fața lui Go Ahead, scor 0-1. Unica reușită a partidei a fost bifată de David Miculescu, în minutul 13.

La finalul duelului, Elias Charalambous, antrenor a cărui zi de naștere a fost fix în ziua meciului, a ținut să le mulțumească elevilor săi, victoria fiind cel mai frumos cadou.

„E un cadou frumos, vreau să le mulţumesc jucătorilor mei”

„E un cadou frumos, vreau să le mulţumesc jucătorilor mei, staff-ului. Poate numele Go Ahead Eagles nu este atât de măre în Europa, dar sunt sigură că această echipă va câştigă puncte în Europa.

Am fost concentraţi, am amintit puţin din echipa de anul trecut, stilul de joc, atitudine. Vreau să le mulţumesc jucătorilor. Am discutat înainte de meci că în aceste partide trebuie să rămânem agresivi şi concentraţi pe tot parcursul partidei.

Nu pot să vorbesc doar de un jucător, a existat spiritul de echipă! Cisotti a fost peste tot, Miculescu, nu e corect să numim jucători pentru că a fost un efort colectiv din partea tuturor”, a declarat Elias Charalambous, conform Prima Sport.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
