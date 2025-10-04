Sport

Elias Charalambous, mesaj clar înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Trebuie neapărat să câștigăm!”. Cine sunt jucătorii pe care nu se poate baza

Elias Charalambous a vorbit înaintea meciului FCSB - Universitatea Craiova din etapa a 12-a din SuperLiga. Mesajul tehnicianului cipriot pentru jucătorii săi. La cine nu poate apela pentru derby.
Mihai Dragomir
04.10.2025 | 16:28
Elias Charalambous mesaj clar inainte de FCSB Universitatea Craiova Trebuie neaparat sa castigam Cine sunt jucatorii pe care nu se poate baza
Elias Charalambous vrea victoria neapărat în FCSB - Universitatea Craiova. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB revine în campionat după eșecul cu Young Boys din Europa League. Campioana joacă în etapa a 12-a din SuperLiga un derby, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova. Ce a spus Elias Charalambous înaintea meciului direct și cine sunt jucătorii pe care nu poate conta.

Elias Chralambous nu acceptă alt rezultat decât victoria în FCSB – Universitatea Craiova

FCSB are nevoie disperată de puncte pentru a fi sigură de prezența în play-off, după ce startul de sezon a fost unul dezamăgitor. Misiunea bucureștenilor este una dificilă, mai ales în contextul meciului cu cea mai în formă echipă din actuala stagiune.

Elias Charalambous a evidențiat la conferința de presă premergătoare partidei de pe Arena Națională cât de vitale sunt punctele pentru echipa sa și nu concepe un alt rezultat final decât victoria trupei sale.

„Nu cred că vreo echipă are avantaje sau dezavantaje. Ambele am jucat joi, ambele avem loturi valoroase, șansele sunt 50-50. Nu există favorite în astfel de meciuri, eu așa văd acest duel. Cel mai important pentru noi este că vom juca acasă, vom avea suporterii alături de noi.

Înfruntăm poate cea mai bună echipă din acest an, dar am demonstrat că putem juca bine în derby-uri și mâine vrem să o facem din nou. Sunt sigur că suporterii noștri vor fi alături de noi, mai sunt multe ore până mâine. Ca să aducem toți fanii înapoi, trebuie să câștigăm meciuri. Dacă vom învinge Craiova, se vor întoarce mai mulți la următoarele meciuri.
 
Trebuie neapărat să câștigăm acest meci, avem nevoie de puncte. Am pierdut multe puncte la început, cel mai important pentru noi mâine este să câștigăm. Nu se va decide mâine campionatul, mai sunt foarte multe meciuri“, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Pe cine nu se poate baza Elias Charalambous la FCSB – Universitatea Craiova

Campioana en-titre suferă enorm și din punct de vedere al accidentărilor. Mihai Stoica a anunțat în exclusivitate la „MM la FANATIK” că Edjouma și Miculescu sunt indisponibili pentru jocul contra oltenilor. Acum, antrenorul „roș-albaștrilor” a transmis exact situația fotbaliștilor cu probleme înaintea marelui derby.

„Edjouma și Graovac nu vor juca cu siguranță. Restul jucătorilor sunt OK. Miculescu se va antrena astăzi și vom vedea cum se simte”, a mai spus tehnicianul cipriot la conferința de presă.

Recordul lui Elias Charalambous împotriva Universității Craiova

Elias Chralambous se află pe banca FCSB-ului din primăvara anului 2023. De atunci și până acum, tehnicianul cipriot a întâlnit Universitatea Craiova de 10 ori în toate competițiile. FCSB, cu el la timonă, s-a impus de 6 ori în fața oltenilor, a remizat de 2 ori și a pierdut tot de atâtea ori.

