Elias Charalambous, mesaj tăios pentru contestatari după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți au vorbit de rău! Cel mai mare club din România!”

Elias Charalambous a fost extrem de încântat după victoria incredibilă obținută de FCSB, 4-3 contra lui Feyenoord pe Arena Națională. Gruparea „roș-albastră” a fost condusă cu 3-1, însă nu a cedat și a obținut un succes memorabil, prin care și-a salvat parcursul european din actuala stagiune.

Ce a declarat Elias Charalambous după FCSB – Feyenoord 4-3

FCSB a deschis scorul în minutul 11 al partidei cu Feyenoord, prin Siyabonga Ngezana, dar batavii au întors rezultatul înainte de pauză. Echipa lui Robin van Persie și-a mărit avantajul în startul părții secunde, însă FCSB nu a renunțat și a redus din diferență după doar câteva minute, prin Mihai Toma. Golul egalizator a sosit în minutul 87, din partea lui Mamadou Thiam, iar Florin Tănase a dat lovitura decisivă în ultimele secunde.

Elias Charalambous a tras concluziile la finalul întâlnirii. „Este o victorie imensă pentru club și pentru România. Am jucat cu o adversară foarte, foarte bună. Cred că este singura echipă care poate obţine astfel de rezultate. Doar un astfel de club mare poate obţine o astfel de victorie!”, a spus antrenorul cipriot, conform .

Ce jucători a remarcat Elias Charalambous după FCSB – Feyenoord 4-3

Tehnicianul campioanei României, , a scos în evidență mai mulți jucători după : „Mulți oameni au vorbit de rău despre acești băieți minunați. Uneori, în mod nedrept! Sper ca acest rezultat să le dea băieților aripi pentru următoarele meciuri.

Ei n-au renunțat nici la 3-1 pentru Feyenoord. Și jucătorii veniți de pe bancă au contribuit foarte mult la această victorie. Pe cine aș remarca? Ciso (n.r. Cisotti), Tase (n.r. Florin Tănase), Thiam, Chiricheș, Crețu, Mihai Toma, care are doar 17 ani. FCSB e cel mai mare club din România! De asta putem reuși asemenea rezultate“.

Ce urmează pentru FCSB după victoria fabuloasă cu Feyenoord

FCSB şi-a încheiat parcursul european din 2025 cu această victorie fabuloasă și , când le va întâlni pe Dinamo Zagreb, în deplasare, și Fenerbahce, pe teren propriu. Până atunci însă, campioana va încheia anul cu două partide de campionat, pe terenul Unirii Slobozia (15 decembrie) și acasă împotriva Rapidului (21 decembrie). „Acum trebuie să lăsam capul jos, să facem recuperarea și să ne gândim la meciul de luni, cu Unirea Slobozia, în campionat. Pentru că avem nevoie de puncte! Am rămas în viață în Europa League, dar trebuie să ne concentrăm asupra campionatului“, a afirmat Elias Charalambous.