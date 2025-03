Elias Charalambous, mulțumit de ce a văzut în FCSB – Universitatea Craiova 1-0. „Am fost echipa care a ratat mai multe ocazii”. Anunțul despre Daniel Bîrligea. Video

FCSB a învins Universitatea Craiova pe Național Arena în ultima rundă din sezonul regulat și intră în play-off de pe primul loc. La finalul partidei, Elias Charalambous, antrenorul bucureștenilor, a vorbit despre jocul cu gruparea din Bănie și a ținut să laude atitudinea elevilor săi.

. Golul fantastic înscris de Adrian Șut în prima repriză a făcut diferența. Oltenii nu au reușit să pună mare presiune pe defensiva adversă și au ratat șansa să treacă peste FCSB în clasament.

La finalul partidei, Elias Charalambous a ținut să laude felul în care elevii săi au intrat pe teren. Antrenorul cipriot a recunoscut că oboseala s-a acumulat, însă le-a dat și o veste bună fanilor:

Elias Charalambous: „La un moment dat, am simțit un oarecare nivel de oboseală. E normal”

„Am întâlnit un adversar foarte bun, unul căruia îi place să joace fotbal. Am început foarte bine jocul. Am înscris un gol fantastic. Adrian a trimis cu stângul foarte frumos. În repriza a doua, noi am fost echipa care a ratat mai multe ocazii. Am căutat golul doi. Dacă nu înscrii, suferi până la final.

La un moment dat, am simțit un oarecare nivel de oboseală. E normal. Când joci din trei în trei zile, se întâmplă asta. Am gestionat foarte bine situația. E important să câștigi, ajută foarte mult și la moral.

Vor fi 10 meciuri, 30 de puncte foarte importante. E un campionat nou. Va trebui să jucăm împotriva tuturor echipelor. Ne concentrăm pe meciul cu Rapid acum. Acesta este primul. Nimic nu e încă decis. Va trebui să rămânem concentrați și să luăm totul pas cu pas. Nu va fi deloc ușor. Toate echipele de tradiție sunt în play-off.

Eu mereu am spus că avem nevoie de toți jucătorii. Astăzi au demonstrat că pot fi la cel mai înalt nivel. Noi vom da totul și cu Lyon. Ne vom juca fiecare șansă. Eu cred că Bîrligea va fi apt pentru meciul cu Rapid. Radunović a avut o problemă, nu am vrut să riscăm. Cred că, dacă ar fi jucat astăzi, și-ar fi agravat accidentarea”, a explicat Elias Charalambous.

