Elias Charalambous, nervos după FCSB – Poli Iași 0-1: „Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu pierdem”. L-a certat pe Darius Olaru

Elias Charalambous a fost extrem de nemulțumit după FCSB a rămas fără niciun punct Tehnicianul cipriot consideră nedreaptă înfrângerea campioanei en-titre.

Elias Chralambous, nervos după FCSB – Poli Iași 0-1

Cipriotul s-a enervat din cauza eșecului suferit de FCSB. E a doua înfrângere pe care roș-albaștrii o au în SuperLiga, după 0-2, tot acasă, cu Oțelul. Campioana en-titre e pe locul 11, cu doar cinci puncte și un meci mai puțin disputat.

„Daca mai jucam de 100 de ori acest meci, nu pierdem acest meci. Nu am venit aici sa caut scuze. Nu sunt omul care să caute scuze. Nu am ce să spun despre jucători. Nu am ce să le reproșez. Au luptat să câștige meciul.

Am controlat meciul chiar și în 10 oameni. Cel mai important pentru mine este reacția pe care amvăzut-o la jucători după meci. Această înfrângere nu ne face decât mai puternici. Nu cred că era un meci pe care să îl pierdem astăzi.

Nu vreau să vorbesc prea multe. Așa e fotbalul. Uneori nu joci foarte bine și câștigi. Alte ori joci bine și nu reușești să iei nici măcar un punct. Important e să rămânem împreună și să fim puternici.

Despr meciul de azi nu sunt multe de spus. Am început bine. Am început bine, dar a fost acea deviere, a fost acel gol, după care Olaru a luat cartonaș roșu. Nu am ce să spun rău despre jucătorii mei. Nu am putut să dăm gol și asta este”, a declarat Elias Chralambous, după FCSB – Poli Iași 0-1.

L-a certat pe Olaru pentru cartonașul roșu: „Trebuie să ne controlăm emoțiile”

Pentru FCSB urmează acum manșa tur din play-off-ul Europa League, cu LASK Linz. Acolo, campioana en-titre îl va avea pe Darius Olaru. Nu însă și în următoarele meciuri de campionat. și l-a supărat pe Elias Charalambous.

„Avem jucători care revin după accidentări cum este Tavi Popescu. Știm că are calitate. Tănase a intrat și el câteva minute. Sunt sigur că va ajuta echipa. Suntem supărați, normal, dar trebuie să trecem peste.

Așa cum mi s-a spus a fost cartonaș roșu. Trebuie să ne controlăm mai bine emoțiile. Sunt sigur că e foarte supărat și Olaru. Trebuie să ne controlăm mai bine trăirile. Acum trebuie să ne concentrăm pentru Europa. Avem meci joi și trebuie să ne canalizăm energiile spre acel meci”, a adăugat tehnicianul roș-albaștrilor.