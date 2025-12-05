Elias Charalambous, notă de aroganță înainte de FCSB – Dinamo: „Nu e nicio revanșă, am câștigat de 9 sau 10 ori împotriva lor”

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous a susținut vineri conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Dinamo de sâmbătă seară, din etapa a 19-a din SuperLiga. Printre altele, antrenorul cipriot a fost întrebat la un moment dat și dacă este de părere că echipa sa are de luat o revanșă față de „câini” după înfrângerea din meciul direct din turul acestui sezon regulat.

Elias Charalambous nu crede că are vreo revanșă de luat înainte de FCSB – Dinamo

În replică, el a transmis că nu crede că se poate pune problema de așa ceva. Și asta din simplul motiv că anterior meciului respectiv a avut parte doar de victorii în duelurile cu Dinamo din momentul în care a ajuns în România.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să privesc meciul ca pe o revanșă. De când sunt aici, am câștigat de 9 sau 10 ori împotriva lui Dinamo, deci nu pot vorbi de o revanșă. Este un meci total diferit, trebuie să fim concentrați pe teren, ăsta este cel mai important lucru.

Într-un derby te gândești doar să câștigi meciul, nu contează locul din clasament. Este important pentru noi să câștigăm puncte, dar în timpul meciului nu se gândește nimeni la clasament. Ca să câștigăm cele 3 puncte trebuie să câștigăm toate duelurile și să fim mai buni decât adversarul”, a spus Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous, ultimele detalii despre accidentările de la FCSB. Ce se întâmplă cu Bîrligea și Miculescu

De asemenea, cu aceeași ocazie, antrenorul principal de la campioana României a fost întrebat, așa cum era de așteptat, și în legătură cu , din motive medicale:

ADVERTISEMENT

„Bîrligea este OUT de la acest meci. După informațiile actuale, e posibil să nu-l avem disponibil până la finalul anului. În cazul lui Miculescu, vom vedea după antrenamentul de astăzi.

Niciodată nu o să mă plâng de accidentări sau să caut scuze. Avem nevoie de transferuri și cu siguranță vor veni jucătorii de care avem nevoie. Duarte nu a început încă antrenamentele, ni se va alătura.

ADVERTISEMENT

Trebuie să acționăm ca o echipă, e singura variantă. Pentru mine aceste derby-uri sunt minunate, va fi o atmosferă extraordinară. Un jucător poate intra în primul 11 dacă joacă câteva meciuri la rând foarte bine. Așa se procedează într-o echipă mare”.

Ce așteptări are Elias Charalambous de la meciul FCSB – Dinamo

Nu în ultimul rând, tehnicianul cipriot a dorit să sublinieze în mod special , în principal prin prisma suporterilor.

„Aceste meciuri sunt cele mai bune pentru suporteri și pentru echipă. Mâine vom avea un motiv în plus să câștigăm, trebuie s-o facem pentru suporteri. Știm cât de special este acest derby pentru ei, sunt sigur că jucătorii vor da totul pentru cele 3 puncte.

Am văzut o reacție foarte bună la meciul cu Farul. Spiritul arătat la acea partidă este cel pe care ni-l dorim la această echipă. Am văzut reacție din partea jucătorilor și sunt sigur că vom vedea același spirit și la meciul cu Dinamo.

Orice moment special pentru fani este special și pentru mine. Știu că este un meci tradițional, poate cel mai mare derby al țării. Este un meci special și pentru mine. Nu e vorba doar de cele 3 puncte, trebuie să câștigăm pentru suporterii noștri. Sunt 100% sigur că vom avea parte de sprijinul suporterilor, la fel cum l-am avut la fiecare meci până acum.

Băieții au arătat în momentele dificile cine sunt cu adevărat. La meciul cu Farul au arătat caracter și calitate. Sunt pozitiv înaintea meciurilor, nu mă tem niciodată. Cred în acești jucători”.