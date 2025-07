Elias Charalambous nu a avut milă de jucătorii săi după eșecul cu Shkendija: „Niciodată n-am arătat așa rău. Nu am venit azi la meci”

FCSB a produs o nouă dezamăgire în Champions League, după ce . Elias Charalambous a fost destul de acid la adresa jucătorilor după fluierul final.

Elias Charalambous, nemulțumit de jucătorii săi

Meciul dintre Shkendija și FCSB a fost unul plin de momente tensionate. încă din primele secunde ale jocului, însă macedonenii nu au reușit să profite.

Campioana României a ratat câteva ocazii importante în acest meci. Florin Tănase a lovit bara, iar Darius Olaru a trecut și el pe lângă deschiderea scorului în repriza a doua.

Gazdele au fost cele care au deblocat partida, după , iar finalul de joc a fost unul nebun, după ce atât Qaka, cât și .

După fluierul final, Elias Charalambous a fost vizibil supărat pe jucătorii săi și a avut un discurs scurt, dar dur la adresa echipei. Antrenorul celor de la FCSB a explicat că atitudinea va trebui să fie alta în retur, pentru a mai putea spera la calificare.

„Să fiu sincer, nu sunt multe lucruri de spus după acest meci. Nu am arătat bine, nu am făcut nimic astăzi. De asta spun că nu e mare lucru de spus. Nu am venit azi la meci. Ne-a salvat Târnovanu pe final, pentru că puteau marca mai mult.

Săptămâna trecută am spus că după înfrângerea din Andorra ne-am revenit cu Petrolul, nu știu de ce am făcut un pas în spate azi. Trebuie să găsim un echilibru, nu trebuie să vedem totul în negru”.

Elias Charalambous: „Îmi pare rău pentru fanii care au venit azi”

„Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat, trebuie să întoarcem acest meci. Nu plecăm cu picioarele de pe pământ după o victorie, acum trebuie să găsim soluții. Tănase a luat un roșu, dar trebuie să vedem ce facem meciul următor.

Ne concentrăm pe campionat și vedem ce vom face în Europa. Trebuie să lăsăm capul jos, să încercăm să jucăm mai bine. Îmi pare rău pentru fanii care au venit azi”, a declarat Elias Charalambous.