Elias Charalambous nu a mai rezistat și a ieșit la atac! Ce l-a deranjat: „Asta te interesează pe tine acum?". Video

Elias Charalambous, discurs fără precedent la adresa contestatarilor săi! Antrenorul de la FCSB a răbufnit și la adresa unui jurnalist: „Asta e întrebarea ta?"
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.03.2026 | 07:45
Elias Charalambous la conferința de presă. Foto: captură Facebook / FCSB TV
Elias Charalambous a răbufnit față de criticii săi din spațiul public după ce FCSB a ratat accederea în play-off-ul din SuperLiga. În cadrul conferinței de presă susținute în perspectiva meciului de pe Arena Națională cu U Cluj de sâmbătă seară din ultima etapă a sezonului regulat, antrenorul cipriot a transmis că, în viziunea sa, nu mai are nimic de demonstrat în fotbalul românesc, după cele două titluri consecutive cucerite în sezoanele precedente.

Elias Charalambous, discurs furibund după ce a ratat accederea în play-off cu FCSB

Apoi, a vorbit despre faptul că unii dintre contestatarii lui nu obișnuiesc să aibă analize corecte, astfel încât preferă să nu urmărească într-o anumită măsură ceea ce se comentează despre el.

„Nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui. Nu trebuie să dovedesc nimic. Eu îmi fac treaba cum am mai făcut-o. Nu citesc mult, nu ascult mult, poate urmăresc una-două persoane din mass-media, care judecă corect.

Când nu am jucat bine, au spus că nu am jucat bine. Când am câștigat campionatul, ne-au felicitat. Când nu avem rezultate bune, ne judecă corect. Aceștia sunt singurii pe care-i urmăresc.

În rest, nu, pentru că nu sunt corecți. Și când am câștigat campionatul, tot au căutat greșeli, nu ne-au felicitat sau nu ne-au judecat cu aceeași măsură. Când îți faci treaba, când dai tot ce ai mai bun, rezultatele poate vor veni sau poate nu. Anul acesta n-au venit, dar eu, personal, sunt împăcat cu mine”, a spus Elias Charalambous în primă fază. 

Întrebarea care l-a iritat cel mai mult pe Elias Charalambous

Ulterior, întrebat cine sunt persoanele la care a făcut referire, antrenorul de la FCSB a răbufnit la adresa jurnalistului respectiv și i-a reproșat acestuia că insistă cu un subiect irelevant când, în viziunea sa, altele ar trebui să fie preocupările în acest context.

„Asta este întrebarea ta? Deci, din tot ce am spus… La un moment dat, la altă conferință, mi-au arătat un titlu de presă care nu avea mai nimic de-a face cu ce spusesem în conferință.

Acum am spus atât de multe lucruri, iar tu mă întrebi cine sunt acei oameni? Deci asta te interesează pe tine acum? Cel mai important pentru tine este cine sunt acei oameni. Am spus atât de multe lucruri și tu ai rămas pe asta.

Am spus că atunci când am câștigat campionatul, două la rând, unii nici măcar nu ne-au felicitat. Încercau să spună că nu am făcut nimic. Nu mă pot aștepta ca acești oameni să ne judece corect. Dar de la oamenii care spun lucrurilor pe nume poți lua lucruri bune”, a încheiat Charalambous.

