Elias Charalambous, optimism debordant înainte de Aberdeen – FCSB: „Acest club arată mereu cât e de mare”

Elias Charalambous e optimist înainte de Aberdeen – FCSB. Antrenorul cipriot a transmis un mesaj ferm înainte de prima manșă a dublei din play-off-ul Europa League și a dat

Elias Charalambous, înainte de Aberdeen – FCSB

FCSB a ratat calificarea pe tabloul principal din Champions League, dar Elias Charalambous vrea ca echipa sa să repete isprava de anul trecut în Europa League. În stagiunea precedentă, roș-albaștrii au ajuns până în optimile de finală.

Pentru acest lucru, campioana României trebuie să treacă mai întâi de Aberdeen. . Deocamdată, FCSB nu știe dacă îi poate folosi pe Radunovic, Ngezana și Alhassan. Cei trei sunt fotbaliști extracomunitari și nu au primit încă permisul de muncă.

„Nu li s-a permis să vină să se antreneze alături de noi din cauza hârtiilor, să vedem mâine, să piardă un antrenament nu este o mare problemă. Cel mai important este cum o să fim noi, fanii noștri vin peste tot cu echipa, pentru noi este ceva senzațional, acest club arată mereu cât de mare este, echipa este urmată de fani peste tot, este foarte important pentru noi”, a declarat Elias Charalambous, înainte de Aberdeen – FCSB.

„Calificata se va decide la București”

Pentru Aberdeen, meciul cu FCSB va fi primul din acest sezon european. În campionat, gazdele sunt pe ultimul loc, cu zero puncte, după două etape.

„Este o echipă foarte organizată și compactă, deci ne așteptăm la un meci foarte greu mâine, dar ne concentrăm pe noi, este cel mai important, echipa a arătat că ne îmbunătățim și trebuie să continuăm așa, să facem un meci bun mâine.

Trebuie să fim gata pentru orice, avem un lot numeros, trebuie să găsim soluțiile bune, nu îmi fac griji. Vom vedea, facem tot ce depinde de noi. Dacă trecem este ceva foarte important, jucătorii sunt foarte motivați, avem amintiri de anul trecut, ar fi ceva fantastic pentru jucători. Calificata se va decide la București, pentru că vor fi două meciuri grele”, a adăugat tehnicianul campioanei României.