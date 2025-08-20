Sport
Elias Charalambous, optimism debordant înainte de Aberdeen – FCSB: „Acest club arată mereu cât e de mare”

Elias Charalambous a avut un discurs războinic la conferința de presă premergătoare meciului Aberdeen - FCSB. Roș-albaștrii atacă grupa principală Europa League
Cristian Măciucă
20.08.2025 | 20:40
Elias Charalambous optimism debordant inainte de Aberdeen FCSB Acest club arata mereu cat e de mare
Elias Charalambous, optimism debordant înainte de Aberdeen - FCSB: „Acest club arată mereu cât e de mare”. FOTO: sportpictures.eu

Elias Charalambous e optimist înainte de Aberdeen – FCSB. Antrenorul cipriot a transmis un mesaj ferm înainte de prima manșă a dublei din play-off-ul Europa League și a dat detalii despre situația lui Ngezana, Radunovic și Alhassan. 

Elias Charalambous, înainte de Aberdeen – FCSB

FCSB a ratat calificarea pe tabloul principal din Champions League, dar Elias Charalambous vrea ca echipa sa să repete isprava de anul trecut în Europa League. În stagiunea precedentă, roș-albaștrii au ajuns până în optimile de finală.

Pentru acest lucru, campioana României trebuie să treacă mai întâi de Aberdeen. Prima manșă a dublei din play-off-ul UEL este programată joi, 21 august, de la ora 21:45. Deocamdată, FCSB nu știe dacă îi poate folosi pe Radunovic, Ngezana și Alhassan. Cei trei sunt fotbaliști extracomunitari și nu au primit încă permisul de muncă.

„Nu li s-a permis să vină să se antreneze alături de noi din cauza hârtiilor, să vedem mâine, să piardă un antrenament nu este o mare problemă. Cel mai important este cum o să fim noi, fanii noștri vin peste tot cu echipa, pentru noi este ceva senzațional, acest club arată mereu cât de mare este, echipa este urmată de fani peste tot, este foarte important pentru noi”, a declarat Elias Charalambous, înainte de Aberdeen – FCSB.

„Calificata se va decide la București”

Pentru Aberdeen, meciul cu FCSB va fi primul din acest sezon european. În campionat, gazdele sunt pe ultimul loc, cu zero puncte, după două etape.

Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

„Este o echipă foarte organizată și compactă, deci ne așteptăm la un meci foarte greu mâine, dar ne concentrăm pe noi, este cel mai important, echipa a arătat că ne îmbunătățim și trebuie să continuăm așa, să facem un meci bun mâine.

Ianis Hagi, la Rapid?
Digisport.ro
Ianis Hagi, la Rapid?

Trebuie să fim gata pentru orice, avem un lot numeros, trebuie să găsim soluțiile bune, nu îmi fac griji. Vom vedea, facem tot ce depinde de noi. Dacă trecem este ceva foarte important, jucătorii sunt foarte motivați, avem amintiri de anul trecut, ar fi ceva fantastic pentru jucători. Calificata se va decide la București, pentru că vor fi două meciuri grele”, a adăugat tehnicianul campioanei României.

