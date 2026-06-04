Elias Charalambous, pe lista echipei cu 29 de titluri de campioană! Fostul antrenor de la FCSB a dat răspunsul pe loc

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Elias Charalambous este cel mai de succes antrenor al SuperLigii din ultimii ani. Cu cipriotul la cârmă, FCSB a reușit să cucerească nu mai puțin de patru trofee: două titluri și două Supercupe. Rămas fără contract după despărțirea de roș-albaștri, Charalambous nu duce lipsă de oferte de la cluburi importante.

Elias Charalambous, pe lista echipei cu 29 de titluri de campioană

Cum performanțele atinse de Elias Charalambous în România au fost importante, FCSB practicând un joc foarte bun sub comanda sa, este de înțeles că mai multe echipe mari se interesează de serviciile sale. APOEL, cel mai important club din Cipru, dorește să îl ademenească pe tehnician.

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Presa din Grecia anunță faptul că APOEL se va despărți de Pablo García, iar Elias Charalambous se află în fruntea listei ca posibil înlocuitor. Jurnaliștii au dezvăluit că fostul antrenor de la FCSB a refuzat, cel puțin pentru moment, oferta clubului cu 29 de campionate câștigate în Cipru.

„Au mai rămas doar detaliile de ordin formal pentru ca Pablo García să plece de la APOEL. Despărțirea de tehnicianul uruguayan se află în faza finală. Clubul caută deja un înlocuitor, iar discuțiile în acest sens au început de câteva săptămâni.

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«Galben-albaștrii» l-au contactat pe Elias Charalambous, care a părăsit la începutul lunii martie, după trei ani plini de succes, clubul FCSB. Totuși, ei nu au reușit să-l convingă pe tehnicianul cipriot. Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile și provenite din «Insula Afroditei» (Cipru), în atenția clubului a intrat și Nikos Papadopoulos, antrenorul echipei Levadiakos FC.

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Numele lui nu este singurul propus conducerii APOEL, care, în contextul unei politici financiare mai stricte, intenționează să reducă bugetul. Papadopoulos a declarat public că se află în negocieri cu clubul din Beoția pentru prelungirea colaborării dintre cele două părți”, au notat jurnaliștii greci, citați de .

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