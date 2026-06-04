Sport

Elias Charalambous, pe lista echipei cu 29 de titluri de campioană! Fostul antrenor de la FCSB a dat răspunsul pe loc

Elias Charalambous este la mare căutare după despărțirea de FCSB. Tehnicianul se află pe lista echipei cu 29 de titluri de campioană. Care a fost răspunsul cipriotului.
Iulian Stoica
04.06.2026 | 23:50
Elias Charalambous pe lista echipei cu 29 de titluri de campioana Fostul antrenor de la FCSB a dat raspunsul pe loc
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Elias Charalambous, pe lista echipei cu 29 de titluri de campioană! Fostul antrenor de la FCSB a dat răspunsul pe loc. Foto: sportpictures
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Elias Charalambous este cel mai de succes antrenor al SuperLigii din ultimii ani. Cu cipriotul la cârmă, FCSB a reușit să cucerească nu mai puțin de patru trofee: două titluri și două Supercupe. Rămas fără contract după despărțirea de roș-albaștri, Charalambous nu duce lipsă de oferte de la cluburi importante.

Elias Charalambous, pe lista echipei cu 29 de titluri de campioană

Cum performanțele atinse de Elias Charalambous în România au fost importante, FCSB practicând un joc foarte bun sub comanda sa, este de înțeles că mai multe echipe mari se interesează de serviciile sale. APOEL, cel mai important club din Cipru, dorește să îl ademenească pe tehnician.

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Presa din Grecia anunță faptul că APOEL se va despărți de Pablo García, iar Elias Charalambous se află în fruntea listei ca posibil înlocuitor. Jurnaliștii au dezvăluit că fostul antrenor de la FCSB a refuzat, cel puțin pentru moment, oferta clubului cu 29 de campionate câștigate în Cipru.

„Au mai rămas doar detaliile de ordin formal pentru ca Pablo García să plece de la APOEL. Despărțirea de tehnicianul uruguayan se află în faza finală. Clubul caută deja un înlocuitor, iar discuțiile în acest sens au început de câteva săptămâni.

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«Galben-albaștrii» l-au contactat pe Elias Charalambous, care a părăsit la începutul lunii martie, după trei ani plini de succes, clubul FCSB. Totuși, ei nu au reușit să-l convingă pe tehnicianul cipriot. Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile și provenite din «Insula Afroditei» (Cipru), în atenția clubului a intrat și Nikos Papadopoulos, antrenorul echipei Levadiakos FC.

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Numele lui nu este singurul propus conducerii APOEL, care, în contextul unei politici financiare mai stricte, intenționează să reducă bugetul. Papadopoulos a declarat public că se află în negocieri cu clubul din Beoția pentru prelungirea colaborării dintre cele două părți”, au notat jurnaliștii greci, citați de Goal.

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Gigi Becali l-a vrut pe Elias Charalambous la meciurile de baraj

Elias Charalambous a plecat de la FCSB în luna martie a acestui an, după 0-2 în fața U Cluj. Cum Mirel Rădoi a plecat prematur de la echipă, Gigi Becali a dorit să îl readucă pe cipriot la cârmă, în contextul meciurilor extrem de importante din barajul pentru UEFA Conference League. Cum omul de afaceri s-a lovit de un refuz, acesta l-a numit ca principal pe Marius Baciu, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

  • 170 de partide a stat Elias Charalambous pe banca FCSB
  • 1,79 puncte/meci este media antrenorului la echipa patronată de Gigi Becali
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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