Elias Charalambous, plin de nervi după FCSB – Shkendija 1-2: „De ce acum, când e cel mai negru moment?”. Video

Elias Charalambous a cedat nervos după ce și a fost eliminată din Champions League. Antrenorul cipriot al campioanei României a fost deranjat de întrebările pe care jurnaliștii le-au pus la conferința de presă.

Elias Charalambous, nervos după ce FCSB a fost eliminată de Shkendija din Champions League

Deși Gigi Becali a recunoscut că a greșit schimbările în FCSB – Shkendija 1-2, Elias Charalambous s-a supărat pe jurnaliști la finalul partidei de pe Arena Națională. Patronul campioanei României .

„Lucrurile nu au mers așa cum ne așteptam. În prima repriză ne-am creat câteva ocazii. Am primit un gol ușor. Nu am făcut nimic pentru a repeta situația.

În prima repriză am fost mai buni decât în a doua. Din păcate, nu am avut reacție, nu-mi dau seama dacă a fost o problemă mentală. Nu așa trebuia să reacționăm. Acesta este fotbalul, a trecut, nu putem schimba nimic. Suporterii și-au făcut treaba, îmi cer scuze în fața lor.

Nu trebuie să rămânem cu amintirea sezonului trecut. După ultimul meci am zis că trebuie să reacționăm, nu este de ajuns doar să spunem că vrem asta. Orice aș spune acum nu cred că mai poate ajuta”, a declarat Elias Charalambous, după FCSB – Shkendija 1-2.

„Trebuie să găsim motivul pentru care ne prezentăm așa”

FCSB a făcut schimbară doar în repriza a doua a returului cu Shkendija. Au intrat Denis Alibec (46), Baba Alhassan (70), Dennis Politic (70), Daniel Graovac (75) și Mihai Lixandru (86) și au ieșit Octavian Popescu, Adrian Șut, David Miculescu, Siyabonga Ngezana și Vlad Chiricheș.

„De ce acum când e cel mai negru moment? (n.r. – întrebat de schimbări) Nu suntem ce trebuie. Cred că e o problemă mentală. Nu suntem la nivelul la care trebuie să fim. Mintea controlează totul. Trebuie să găsim motivul pentru care ne prezentăm așa.

Probabil că nu luăm cele mai bune decizii când ne aflăm sub presiune. În prima repriză am jucat jocul nostru, dar în a doua repriză nu a mai fost așa.

Sunt îngrijorat de situație, atât timp cât nu jucăm ceea ce pregătim, ceea ce ne dorim. Trecem printr-un moment dificil.

Nu cred că am arătat aroganță în fața adversarului. Cum am putea face asta când am pierdut în campionat și meciul tur din Macedonia? Nu are logică”, a adăugat tehnicianul campioanei României.