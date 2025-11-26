Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Elias Charalambous, pregătit de infernul de pe Maracana din Belgrad: „Nu joacă tunelul sau atmosfera!”

Elias Charalambous a prefaţat duelul Steaua Roşie Belgrad - FCSB din Europa League. Antrenorul campioanei a dezvăluit că nu îl sperie atmosfera incendiară, ba din contră, îi place să joace pe un asemenea stadion.
Marian Popovici
26.11.2025 | 20:25
Elias Charalambous pregatit de infernul de pe Maracana din Belgrad Nu joaca tunelul sau atmosfera
ULTIMA ORĂ
Elias Charalambous, pregătit de infernul de pe Maracana din Belgrad: "Nu joacă tunelul sau atmosfera!". Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB joacă pe terenul Stelei Roşii Belgrad în a cincea etapă din Europa League. Confruntarea va avea loc joi, de la ora 22:00, şi roş-albaştrii speră să obţină cele trei puncte care să îi readucă pe locurile calificante.

Elias Charalambous, cuvinte mari pentru Steaua Roşie: „Suntem echipe similare, istoric vorbind”

Elias Charalambous a lăudat adversara FCSB-ului, dar a spus că obiectivul echipei sale este doar victoria. Antrenorul campioanei României a declarat că nu este interesat de absenţele din echipa Stelei Roşii Belgrad:

ADVERTISEMENT

Suntem două echipe similare istoric vorbind. Dacă vorbim despre stilul de joc şi momentul în care ne aflăm, ambele suntem echipe care am câştigat campionatul şi putem spune că în acest sezon puteam face mai mult. 

Astfel de echipe ca ale noastre pot mereu să joace un fotbal minunat. Sper ca mâine noi să performăm foarte bine pentru a câştiga cele trei puncte. Am venit aici cu gândul la victorie şi pentru mine nu mă interesează atât de mult oponentul, mă interesează echipa mea.

ADVERTISEMENT
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o...
Digi24.ro
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital

Iar dacă vom fi într-o formă bună, putem câştiga meciul. Cu tot respectul pentru adversari, ştim că este un club uriaş. Am avut oportunitatea să joc aici în urmă cu mulţi ani cu Omonia Nicosia”, a spus Charalambous la conferinţă.

ADVERTISEMENT
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când...
Digisport.ro
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota

Antrenorul FCSB nu este speriat de atmosfera de pe Maracana: „Nu joacă tunelul”

Antrenorul roş-albaştrilor a spus că nu este speriat de atmosfera infernală de pe Maracana din Belgrad, spunând că îi plac meciurile desfăşurate într-un astfel de ambient. Zima va apăra poarta FCSB-ului, iar Charalambous a spus că are încredere totală în toţi jucătorii din lot:

„Nu suntem aici care e echipa mai mare. Avem un meci important. În fotbal, când există jucători incerţi, mereu există posibilitatea să joace. Pentru noi contează cel mai mult FCSB.

ADVERTISEMENT

Nu contează cine joacă sau nu de la noi, trebuie să fim în formă bună, să performăm pe teren. Dacă adversarii au absenţe, e problema lor. Avem şi noi absenţe, dar nu am nicio scuză. Avem un lot valoros, masiv. 

În această competiţie toate meciurile sunt dificile. Va fi la fel cu Steaua Roşie. Toată lumea spunea înaintea meciului cu Go Ahead Eagles că e o echipă mică. Şi ţin minte că v-am spus că această echipă va câştiga multe puncte în Europa League.

Aşa că toate jocurile sunt dificile. Cred că suntem pregătiţi şi vom încerca să câştigăm cele trei puncte. Am încredere în toţi jucătorii pe care îi am în lot. Referitor la portar (n.r dacă va apăra Zima), cine va apăra va avea şansa de a-şi arăta calităţile. 

Da, este un tunel frumos pe acest stadion, dar nu joacă tunelul fotbal. Şi stadionul este unul de tradiţie. Dar noi suntem cei care jucăm pe teren. Atmosfera este similară ca cea de pe Toumba.

Mentalitatea şi atmosfera sunt similare. Dar asta e una. Meciul se joacă pe teren şi vreau să fim pregătiţi din toate punctele de vedere. Îmi place să joc într-o astfel de atmosferă, pentru mine, pentru jucători”, a spus Chralambous la conferinţă.

1.83 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Ambele echipe înscriu - Da” la meciul Steaua Roșie Belgrad - FCSB
Kielce – Dinamo se joacă acum în Liga Campionilor la handbal. „Dulăii” revin...
Fanatik
Kielce – Dinamo se joacă acum în Liga Campionilor la handbal. „Dulăii” revin pe final de repriză
Patronul din fotbalul românesc e convins că Gigi Becali va da lovitura pe...
Fanatik
Patronul din fotbalul românesc e convins că Gigi Becali va da lovitura pe piața transferurilor: „Unul dintre cei mai buni din ultimii 15-20 de ani”
Victor Angelescu nu a avut milă de jucători după CFR Cluj – Rapid...
Fanatik
Victor Angelescu nu a avut milă de jucători după CFR Cluj – Rapid 3-0: „Atitudine proastă! Nu i-am simțit că pot să revină”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Ion Țiriac, acuzat de spionaj: 'Venea tot timpul și prezenta rapoarte acolo'
iamsport.ro
Ion Țiriac, acuzat de spionaj: 'Venea tot timpul și prezenta rapoarte acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!