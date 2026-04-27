Elias Charalambous, prima reacţie după ce a revenit în România! Ce spune de oferta lui Gigi Becali: „Au fost doi ani minunaţi!”

Elias Charalambous a revenit în România. Plecat de o lună şi jumătate de la FCSB, cipriotul este dorit de Gigi Becali, măcar până în vară, după plecarea neaşteptată a lui Rădoi la Gaziantep.
Marian Popovici
27.04.2026 | 16:01
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB. Sursa. sportpictures.eu
Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB pe 7 martie, imediat după ultimul meci din sezonul regulat, pierdut de campioana României cu U Cluj, scor 1-3. Cipriotul a reuşit să câştige patru trofee cu FCSB, fiind cel mai longeviv antrenor din era Gigi Becali. Doar o lună şi jumătate mai târziu, cipriotul e dorit înapoi.

Elias Charalambous a ajuns în România. Prima reacţie despre preluarea FCSB și întâlnirea cu Gigi Becali

Antrenorul a aterizat la Bucureşti, unde va participa la un eveniment. Chiar dacă iniţial a declinat oferta de a reveni la FCSB, Gigi Becali va avea o discuţie cu Elias Charalambous şi va încerca să îl convingă să antreneze campioana în acest final de sezon, măcar până în vară. Ce a spus Charalambous la revenirea în ţară:

„Au fost doi ani minuați, mă bucur că am venit aici. Am venit doar pentru o întâlnire, doar astăzi, nu am venit să fiu antrenor. Încerc să mă dezvolt, m-am întâlnit și cu Iraola, e u persoană extraordinară. Este un om modest.

(Aveți oferte?) Agentul meu se ocupă de oferte. O să mă întâlnesc în București cu orice prieten. Am un bagaj mare, am venit cu soția (n.r. râde). (n.r. Vă veți mai întoarce la FCSB?) Doar Dumnezeu știe”, a declarat Elias Charalambous, la sosirea pe Aeroportul Otopeni.

FCSB, aproape să își piardă și antrenorul secund

În plină căutare de antrenor, FCSB a mai întâmpinat o problemă. Dorit la naționala U20 de FRF, în locul lui Adrian Iencsi, Mihai Pintilii a propus deja un nume pentru staff-ul tehnic: Alin Stoica, antrenorul secund de la campioana României.

Doar că, această variantă nu i-a picat deloc bine lui Mihai Stoica. Mai mult, directorul Consiliului de Administrație de la FCSB a avut și un mesaj pentru fostul său colaborator, în care i-a explicat cât de esențial este Alin Stoica pentru angrenajul echipei roș-albastre.

„Discuţia a mers mai departe ca Pintilii să îl aducă secund pe Alin Stoica, ceea ce pe mine m-ar deranja foarte tare pentru că Alin Stoica este copilul acestui club. De la Academie, la propunerea lui Pintilii, a venit la prima echipă. Şi acum nu am nicio problemă să las echipa pe mâna lui Lucian Filip şi Alin Stoica. Am mare încredere în Alin Stoica. Era antrenorul echipei de fotbalişti născuţi în 2007 care spulberau campionatul şi au luat: campionat, cupă, supercupă. Au bătut cu 5-0, 5-1 pe Farul, pe U Craiova.

Sper ca Pintilii să ţină cont de ceea ce am făcut pentru el şi să nu încerce să îmi ia oamenii în care am încredere”, a declarat Mihai Stoica, la MM la FANATIK.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
SABOTAJ? O posibilă explicație pentru dezastrul de la Rapid: 'Așa se face în...
iamsport.ro
SABOTAJ? O posibilă explicație pentru dezastrul de la Rapid: 'Așa se face în general'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!