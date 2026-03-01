Sport

Elias Charalambous, prima reacție după ce FCSB a ajuns în play-out: „Noi am adus echipa aici, acum trebuie să luptăm pentru Europa”

Elias Charalambous a oferit o primă reacție după ce a aflat că FCSB nu va juca în play-off în acest sezon din cauza rezultatului de la meciul Dinamo - FCSB. Ce a spus antrenorul campioanei României.
Mihai Dragomir
01.03.2026 | 20:53
Elias Charalambous prima reactie dupa ce FCSB a ajuns in playout Noi am adus echipa aici acum trebuie sa luptam pentru Europa
breaking news
Ce a spus Elias Charalambous după ce a aflat că FCSB nu mai poate juca în play-ff în acest sezon. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

S-au stabilit componentele play-off-ului din acest sezon odată cu finalul meciului Dinamo – FC Argeș. Victoria piteștenilor le-a adus calificarea în primele 6, iar pe FCSB a condamnat-o la prima experiență a clubului în play-out. Cum a reacționat Elias Charalambous.

Elias Charalambous a reacționat după ce a aflat că FCSB nu va juca în play-off

Surpriză uriașă în acest sezon de SuperLiga. FC Argeș a reușit calificarea în play-off după 1-0 cu Dinamo, rezultat ce a însemnat că orice ar face FCSB în ultimele două jocuri nu va mai putea ajunge în primele 6.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous a aflat rezultatul meciului din etapa 29 de pe Arena Națională și a reacționat înaintea jocului cu UTA, care, în aceste condiții, nu mai are o miză reală pentru niciuna dintre cele două echipe, deși a fost sold-out în timp scurt.

„Noi am provocat această situație. E vina noastră că am ajuns aici. O să încercăm să luam cat mai multe puncte în play-out ca să ajungem în Conference League.

ADVERTISEMENT
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și...
Digi24.ro
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump

Vom lupta pentru șansa noastră de a juca în Europa. Noi am adus echipa aici, nu căutăm scuze. Acum trebuie să arătăm bine în acest meci și să aducem cele 3 puncte”, a declarat Elias Chralambous conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Digisport.ro
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!

FCSB ratează play-off-ul și la egalitate de puncte cu FC Argeș

FCSB nu mai poate accesa sub nicio formă play-off-ul în acest sezon. Chiar dacă bucureștenii ar câștiga meciurile cu UTA și U Cluj, iar FC Argeș ar pierde cu Unirea Slobozia, rezultatele directe ar face departajarea.

Mai exact, ambele echipe ar avea câte 49 de puncte în scenariul descris, dar pentru că FC Argeș a câștigat tur-retur, piteștenii și-ar păstra poziția din clasament, locul 6, ultimul care duce în play-off.

ADVERTISEMENT
SuperLiga, live blog etapa 29. Dinamo – FC Argeș 0-1. Piteștenii fac surpriza...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 29. Dinamo – FC Argeș 0-1. Piteștenii fac surpriza și o lasă pe FCSB în play-out. UTA – FCSB se joacă acum!
Dani Coman, anunț fabulos în vestiar după 1-0 cu Dinamo, rezultat care o...
Fanatik
Dani Coman, anunț fabulos în vestiar după 1-0 cu Dinamo, rezultat care o trimite pe FCSB în play-out. Câți bani iau jucătorii lui FC Argeș: „Îmi ziceți voi cât vreți”
Bogdan Andone a ceut ajutorul divin în lupa cu FCSB pentru play-off. Cum...
Fanatik
Bogdan Andone a ceut ajutorul divin în lupa cu FCSB pentru play-off. Cum a fost surprins în tribună antrenorul lui FC Argeș la victoria cu Dinamo
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Jucătorul lui Dinamo, distrus în direct de Bogdan Cosmescu: 'Mă enervează, nu ai...
iamsport.ro
Jucătorul lui Dinamo, distrus în direct de Bogdan Cosmescu: 'Mă enervează, nu ai cum să faci așa ceva!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!