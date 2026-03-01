Elias Charalambous, prima reacție după ce FCSB a ajuns în play-out: „Noi am adus echipa aici, acum trebuie să luptăm pentru Europa”

ADVERTISEMENT

S-au stabilit componentele play-off-ului din acest sezon odată cu finalul meciului Dinamo – FC Argeș. Victoria piteștenilor le-a adus calificarea în primele 6, iar pe FCSB a condamnat-o la prima experiență a clubului în play-out. Cum a reacționat Elias Charalambous.

Elias Charalambous a reacționat după ce a aflat că FCSB nu va juca în play-off

Surpriză uriașă în acest sezon de SuperLiga. FC Argeș a reușit calificarea în play-off după 1-0 cu Dinamo, rezultat ce a însemnat că orice ar face FCSB în ultimele două jocuri nu va mai putea ajunge în primele 6.

Elias Charalambous a aflat și a reacționat înaintea jocului cu UTA, care, în aceste condiții, nu mai are o miză reală pentru niciuna dintre cele două echipe, deși a fost

„Noi am provocat această situație. E vina noastră că am ajuns aici. O să încercăm să luam cat mai multe puncte în play-out ca să ajungem în Conference League.

Vom lupta pentru șansa noastră de a juca în Europa. Noi am adus echipa aici, nu căutăm scuze. Acum trebuie să arătăm bine în acest meci și să aducem cele 3 puncte”, a declarat Elias Chralambous conform

FCSB ratează play-off-ul și la egalitate de puncte cu FC Argeș

FCSB nu mai poate accesa sub nicio formă play-off-ul în acest sezon. Chiar dacă bucureștenii ar câștiga meciurile cu UTA și U Cluj, iar FC Argeș ar pierde cu Unirea Slobozia, rezultatele directe ar face departajarea.

Mai exact, ambele echipe ar avea câte 49 de puncte în scenariul descris, dar pentru că FC Argeș a câștigat tur-retur, piteștenii și-ar păstra poziția din clasament, locul 6, ultimul care duce în play-off.