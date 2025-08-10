Elias Charalambous, probleme de lot pentru FCSB – Unirea Slobozia. Ce jucători vor absenta de la campioni

Înainte de returul cu Drita din Europa League, Elias Charalambous va trebui să-și monteze jucători pentru partida FCSB – Unirea Slobozia, dar tehnicianul se confruntă cu o serie de probleme.

Probleme mari pentru Elias Charalambous înainte de FCSB – Unirea Slobozia

Într-o conferință de presă susținută înaintea întâlnirii din etapa a 5-a din SuperLiga, programată duminică, 10 august, de la ora 21:30, pe stadionul Steaua, tehnicianul cipriot a dezvăluit că mai mulți jucători nu sunt apți pentru acest duel.

”Atmosfera din vestiar este foarte bună, iar băieții sunt pregătiți pentru meciul de mâine cu Slobozia. După ce câștigi, capeți încredere. Trebuie să continuăm la fel. Să fiu sincer, ne place să jucăm pe același stadion toate meciurile de acasă. Din nefericire, nu se poate, dar asta e situația și trebuie să o respectăm.

Târnovanu este suspendat. Denis Alibec, Olaru sunt indisponibili. Cred că și Risto Radunovic, iar la Cisotti sunt șanse 50-50. Vom vedea după antrenament”, a declarat Charalambous, conform .

Radunovic, incert și pentru returul cu Drita

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, Mihai Stoica, a mărturisit că problemele lui Risto Radunovic ar putea fi mai grave decât au părut la prima vedere și muntenegreanul va pleca la un consult la Londra.

”Mâine (n.r. – duminică) trebuie să se întoarcă Olaru, e totul ok. Va fi apt pentru Drita, Cisotti este apt și pentru mâine (n.r. – cu Unirea Slobozia), s-a antrenat normal astăzi. Nu se știe cu Radunovic. Dacă luni nu se va antrena normal, este posibil să lipsească mai mult.

Va trebui să plece la Londra, la un profesor. În rest, Bîrligea e un pic încărcat. Poate nu va lipsi deloc (n.r. – Radunovic), poate va juca joi. Alibec mai are o săptămână până va reveni la antrenamente”, a afirmat Stoica.

Becali a exclus din start amânarea întâlnirii cu Unirea Slobozia

Meciul din Ghencea va fi condus de o . Acesta va fi ajutat de asistenții Ovidiu Artene și Florian Alexandru, iar rezervă a fost delegat Horia Mladinovici. În camera VAR se vor afla Sorin Costreie și Alexandru Filip.

Patronul Gigi Becali a precizat la FANATIK SUPERLIGA că cu Unirea Slobozia și a anunțat că jucătorii de bază i-au cerut să-i lase să joace din 3 în 3 zile pentru a-și intra în ritm.

”Nu poți să amâni meciurile din campionat pentru că joci în Europa acum. Dacă joc în play-off de Champions League, nu Europa League, și este vorba de zeci de milioane, atunci pot să amân meciul. Și asta doar dacă este meci cu CFR sau Craiova pentru un titlu. Dar așa, să amânăm meciurile la a 4-a etapă…”, a spus Becali.