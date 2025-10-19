Elias Charalambous, pus la zid după Metaloglobus – FCSB 2-1. „Dacă nu-ți dai demisia, înseamnă că nu-ți respecți suporterii! Ce-ți asumi tu? Trebuie un șoc!”

Valeriu Răchită nu s-a ferit de cuvinte și în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a măturat pe jos cu tehnicianul cipriot, după ce

ADVERTISEMENT

I se cere demisia lui Elias Charalambous, după ce FCSB a pierdut cu Metaloglobus

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Pintilii, alături de Elias Charalambous, i-au propus să plece de la FCSB, însă omul de afaceri nu a acceptat și a dorit să meargă în continuare pe mâna celor doi. Totuși, Valeriu Răchită spune că cipriotul face o mare greșeală că acceptă să rămână și să fie tratat ca un „elev” de către patronul echipei.

„În minutul 90, când trebuiau să egaleze, și centrează Politic, din stânga, și în careu era doar Alibec, pe bara a doua. Cum să nu te duci cu toți jucătorii peste ei? Asta e pentru că nu au jupân pe bancă. Tu, Charalambous, să te duci la conferință și să spui că-și asumi. Ce să-ți asumi tu? Ești elevul cuminte care stă pe bancă. Nu faci echipa, nu faci nimic. Lasă să-și asume cel care decide. Nu poți să obții rezultate conducând echipa așa. Păcat de suporteri, că sunt foarte mulți și nu sunt respectați”, a răbufnit Valeriu Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș, șocat de eșecul suferit de FCSB cu Metaloglobus

, Florin Gardoș, a fost și el șocat de rezultatul partidei de la Clinceni și spune că este una din cele mai mari surprize din fotbalul românesc din ultimii ani.

„Pentru mine, da, e studiu de caz. Realizezi cât de mult contează atmosfera, moral. Sunt 90 la sută jucătorii de anul trecut. Dacă e să luăm bugetele și valoarea loturilor, categoric, e cea mai mare surpriză din ultimii ani”, a spus și Florin Gardoș.

ADVERTISEMENT

„Da, bineînțeles (n.r. dacă își dădea demisia în locul lui Charalambous). Te bate Metaloglobus, care e echipă de cartier, cu niște jucători de Liga 2. Du-te acasă. Înseamnă că ai greșit pregătirea din vară. Nu-ți respecți suporterii. Trebuie un șoc la echipă”, a continuat Valeriu Răchită.

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul după Metaloglobus – FCSB 2-1

Problemele celor de la FCSB nu au dispărut, asta după ce, înainte de meciul cu Metaloglobus, au reușit să lege două victorii la rând, 1-0, cu Oțelul și Craiova. Acum, după ultima înfrângere, echipa bucureșteană rămâne pe locul 12 în SuperLiga, cu doar 13 puncte în 13 meciuri și este la 5 lungimi distanță de Slobozia, ocupanta primului loc care ar duce în play-off la finalul sezonului regulat.

De cealaltă parte, Metaloglobus respiră și a reușit să ajungă la 6 puncte, fiind acum mai aproape de Csikszereda, Petrolul și Hermannstadt, echipe aflate și ele în lupta pentru evitarea retrogradării.