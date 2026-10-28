Elias Charalambous, pus la zid în Grecia! Jurnaliștii nu-l iartă: „Dezamăgirea sezonului”

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Presa din Grecia pare că și-a pierdut răbdarea cu Elias Charalambous, care a făcut din Levadiakos o candidată certă la retrogradare. Formația pregătită de fostul antrenor al lui FCSB a încheiat pe locul șase în prima ligă în sezonul trecut, iar acum are doar 3 puncte după 8 etape disputate și niciun gol înscris.

Elias Charalambous nu mai are susținerea presei din Grecia, după acest sezon dezastruos cu Levadiakos

Cu toate acestea, chiar dacă jurnaliștii greci nu sunt blânzi cu Charalambous, conducerea clubului pare să-i dea momentan credit cipriotului. De acum înainte, însă, Elias Charalambous trebuie să se împace cu gândul că este considerat „cea mai mare dezamăgire a anului”. „Poate cea mai mare dezamăgire din campionatul din acest an. O echipă care în ultimii doi ani a impresionat prin performanțele sale și prin fotbalul pe care l-a jucat, anul acesta ignoră victoria, chiar și golurile. În 8 meciuri, Levadiakos nu a marcat niciun gol și are un palmares negativ la goluri, 0-11.

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Deși lotul a fost complet schimbat cu fotbaliști destul de buni și de calitate, rezultatele nu vin. Având în vedere acest lucru, există dezamăgire, în timp ce Elias Charalambous caută să găsească ce nu merge bine și are parte în continuare de încredere”, scriu jurnaliștii greci de la . Levadiakos reușise un singur rezultat pozitiv în Cupa Greciei, cu Asteras, dar și acea partidă a fost pierdută la masa verde.

De remarcat că Mihai Pintilii, cel care a plecat în Grecia alături de Charalambous a „aruncat prosopul” în urmă cu câteva săptămâni din cauza unor probleme personale, după care s-a întors în România. Mai mult, la Levadiakos evoluează Octavian Popescu, Adrian Șut și Alexandru Pantea, alături de Juan Bauza, fostul jucător al FCU Craiova 1948.

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Mihai Pintilii crede că jucătorii lui Levadiakos au mari probleme la finalizare

Mihai Pintilii crede că fosta sa echipă are o mare problemă la finalizare, cu toate că la antrenamente lucrurile funcționează cum trebuie. Cât despre Elias Charalambous, Pintilii e convins că acesta are puterea să redreseze corabia. „ . A avut un gol anulat la meciul cu Volos, am văzut meciul. Din păcate, cred că este un blocaj pentru că echipa nu marchează. Asta e cea mai mare problemă. Eu sper ca Elias să găsească soluțiile. Dacă va fi lăsat (n.r. să nu fie demis), eu sunt sigur că echipa își va reveni.

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Degeaba faci exerciții de finalizare la antrenamente, dacă la meciuri nu ești concentrat și nu te poziționezi corect. , eu asta spun. La antrenamente dai 300 de goluri și când vine meciul nu o poți băga în poartă. Aici nu mai ține de antrenor. Este ceva de moment, dacă dai pasă, dacă dai șut. Nu pot fi controlate aceste lucruri. La Levadiakos, am făcut exerciții de finalizare și se marca”, a declarat Pintilii pentru sursa citată.