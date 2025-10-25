Elias Charalambous, răspuns direct despre lupta FCSB-ului la titlu: „Toată lumea ne subestimează”

ADVERTISEMENT

FCSB o întâlnește pe UTA în etapa a 14-a din SuperLiga. Formația roș-albastră trebuie să obțină neapărat o victorie, situația din clasament fiind destul de complicată. Ce a spus Elias Charalambous înaintea acestui duel.

Elias Charalambous, cu gândul la victorie înainte de FCSB – UTA

În conferința de presă premergătoare meciului cu UTA, Elias Charalambous a mărturisit că elevii săi au un singur obiectiv, anume victorie. Totodată, antrenorul cipriot a transmis că are probleme la nivelul fundașilor centrali și caută soluții în prezent.

„ . Trebuie să câștigăm, ne dorim să obținem cele trei puncte. Așa privim noi meciul de mâine. (n.r. – Cum se va încheia această perioadă dificilă?) Cu o victorie mâine! Nu va fi de ajuns, însă situația va sta mai bine.

Ne-am pierdut fundașii centrali, sunt accidentați, și trebuie să găsim soluții în fiecare săptămână pentru a-i înlocui. Cei care au jucat în acea poziție au arătat că își pot face bine treaba”, a declarat Elias Charalambous.

Charalambous muncește din greu pentru ca echipa să aibă rezultate

În continuare, să muncească cât poate de mult, asta pentru ca echipa să funcționeze. Elias Charalambous a recunoscut că nu are ce să-și reproșeze vizavi de acest aspect.

„Când mi-am început cariera de antrenor, am spus că voi încerca să muncesc cât de mult pot pentru a îmi face meseria bine. Încerc asta zilnic, din nefericire sunt lucruri pe care nu le pot schimba, iar aici mă refer la accidentări. Noi, ca antrenori, trebuie să dăm tot ce putem. Dacă rezultatele nu vor apărea sau se întâmplă ceva pe parcursul săptămânii, astea sunt lucruri pe care nu le pot controla.

Cel mai important e pentru noi să ne simțim bine cu noi înșiși. Uneori lucrurile nu merg bine, dar sunt lucruri care se întâmplă în fotbal. Am făcut ce am putut, dar nu pot controla rezultatele”, a mai spus antrenorul cipriot.

Elias Charalambous, convins că FCSB luptă în continuare la titlu

Întrebat despre lupta la titlu, Elias Charalambous a transmis că e convins că FCSB poate emite în continuare pretenții. Tehnicianul a făcut o paralelă cu sezonul trecut, când roș-albaștrii aveau un parcurs similar.

„(n.r. – Încă puteți lupta la titlu?) Da, 100%! Trebuie să fiți siguri de asta! Poate că restul ne subestimează acum, dar noi credem, nu ne vom da bătuți și vom încerca în continuare.

Același lucru s-a întâmplat și în sezonul trecut pe timpul acesta, când nu aveam parte de rezultate bune. Dacă comparăm punctele din sezonul trecut și acesta, acestea sunt similare. Anul trecut aveam 18 puncte, iar acum avem 13. Nu trebuie să comparăm, dar trebuie să ne îmbunătățim jocul”, e convins Elias Charalambous.

Ce spune Charalambous despre Gigi Becali

În finalul conferinței, Elias Charalambous a susținut că nu de fiecare dată un jucător pleacă atunci când spune Gigi Becali. Antrenorul a amintit de cazul lui Valentin Crețu, care era ca și dat afară de la FCSB, însă fundașul lateral este în continuare legitimat la club.

„Patronul are multă pasiune. De multe ori spune că un jucător pleacă, dar el rămâne aici mai bine de doi ani. Un exemplu clar e Valentin Crețu. Când am venit, domnul Becali spusese că nu-l mai păstrează, dar el a devenit campion și acum e unul dintre cei mai importanți jucători.

Modul în care spune lucrurile poate fi interpretat greșit, dar intențiile nu sunt negative. Jucătorii se antrenează foarte bine”, a încheiat Elias Charalambous.