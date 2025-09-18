Elias Charalambous, răspuns ferm înainte de Botoșani – FCSB: „Dacă asta își dorește, eu îmi ridic mâinile și renunț”

FCSB va întâlni FC Botoșani vineri, 19 septembrie, în etapa a 10-a din SuperLiga. Din cauza situației extrem de alarmante din campionat, FCSB se vede aproape obligată să obțină cele trei puncte, altfel șansele la play-off încep să se diminueze drastic. Valeriu Iftime a declarat la FANATIK că își dorește să le schimbe antrenorul celor de la FCSB, iar Elias Charalambous i-a răspuns în conferința de presă.

Elias Charalambous, situație dificilă la FCSB. Trei jucători lipsesc pentru meciul cu FC Botoșani

FCSB n-a mai câștigat în campionat din luna iulie, iar acest lucru pune presiune atât pe staff, cât și pe jucători. Campioana ultimelor două sezoane are șansa să reintre în joc dacă o va învinge în deplasare pe FC Botoșani, echipă ce a început foarte bine acest sezon și se află momentan pe loc de play-off.

În conferința de presă premergătoare partidei, Elias Charalambous a vorbit despre problemele pe care le întâmpină la echipă și despre jucătorii pe care nu se va putea baza în meciul de la Botoșani: „Suntem într-o situație foarte dificilă, știți cu toții. Când nu poți câștiga meciuri este foarte dificil. Câteodată trebuie să știm să suferim și să depășim aceste situații. Lucrez în special la partea mentală cu jucătorii. Vreau să vorbesc cât mai puțin și să arăt mai mult. Avem nevoie de rezultate, care sunt singurele ce ne pot scoate din această pasă proastă.

Când pierzi multe meciuri la rând, pleci cu ideea că vei pierde următorul meci, deși nu ai avea motive să gândești așa. Totul este mental. Trebuie să câștigăm încredere. Veți spune că zic aceleași lucruri în fiecare săptămână, dar asta este situația, nu s-a schimbat nimic.

Risto este out, Crețu este out, Cercel are probleme la spate… cred că doar cei trei nu vor putea juca. Trebuie să jucăm fotbalul pe care îl știm și pe care băieții au demonstrat că-l pot practica. Campionatul e un maraton, hai să vedem ce se va întâmpla la final”, a spus Elias Charalambous înaintea partidei cu FC Botoșani.

Antrenorul lui FCSB, răspuns direct pentru Valeriu Iftime

În exclusivitate pentru FANATIK, Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, și-a exprimat dorința arzătoare de a profita de situația în care FCSB se află și să obțină cele trei puncte, iar

Elias Charalambous i-a răspuns lui Valeriu Iftime în conferința de presă: „Visul său cel mai mare e să mă schimbe pe mine? Eu am visuri mult mai mari decât acesta. Eu am visuri pentru mine și familia mea. Dacă asta este dorința lui cea mai mare… nu mai am nimic de zis, îmi ridic mâinile în sus și renunț”, a glumit Elias Charalambous în cadrul conferinței de presă.

Cum a comentat antrenorul FCSB mesajul transmis de Gheorghe Mustață către echipă

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, Suporterii „roș-albaștrilor” sunt gata să nu mai vină la meciuri dacă favoriții lor nu le vor arăta determinare pe teren:

„Eu nu cred că fanii vor pleca de lângă noi. Ei trebuie să fie alături de noi în aceste momente dificile. În trei ani, de când sunt aici, au fost tot timpul alături de noi și nu cred că acest lucru se va întâmpla. În primul rând, noi suntem dezamăgiți, nu fanii. Totul pleacă de la noi, dacă suntem buni putem bate pe oricine”, este de părere Elias Charalambous.