Elias Charalambous, realist după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: „Am avut probleme”. Ce a declarat despre revenirea lui Florin Tănase

Învinsă de Universitatea Craiova cu 1-0 în etapa 27 din Superliga, FCSB a ratat șansa de a urca în zona play-off și va avea o misiune dificilă până la finalul sezonului regulat. Antrenorul Elias Charalambous a numit aspectul la care elevii săi au fost inferiori rivalilor din Bănie.

Concluziile lui Elias Charalambous după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Antrenorul celor de la FCSB a afirmat că echipa sa a avut probleme la mingile lungi, mai multe faze periculoase ale adversarilor, inclusiv golul, pornind de la astfel de acțiuni. „Am avut probleme la mingile lungi din cauza adversarilor. În repriza a doua am dominat, am avut ocazii, dar așa e fotbalul, când nu marchezi, nu câștigi puncte.

O să luptăm în cele trei meciuri rămase. Principala problemă a fost că nu am marcat, nu știu cum s-a văzut. În repriza a doua noi am dominat jocul, nu am marcat, nu am luat cele 3 puncte”, a declarat Elias Charalambous, conform . .

Elias Charalambous, anunț despre Florin Tănase și Mamadou Thiam

Elias Charalambous nu s-a putut baza la acest meci pe Florin Tănase și Mamadou Thiam, însă tehnicianul a anunțat că aceștia ar putea reveni săptămâna viitoare, înainte de meciul cu Metaloglobus, prima „finală” pe care FCSB o va disputa în acest sfârșit de sezon regulat. „Tănase și Thiam sper să fie cu noi săptămâna viitoare. E normal să fie afectat Bîrligea. A fost acolo, a creat ocazii.

Mingea nu a ajuns în plasă, dar a ajuns acolo. Așa e în fotbal. Avem trei finale și trebuie să vedem meci cu meci. Echipa a arătat reacție, dacă veneam aici și nu jucam nimic eram supărat. Așa e în fotbal. Graovac avea și galben, trebuia să riscăm, să jucăm mai ofensiv, de asta l-am schimbat la pauză”, a spus antrenorul de 45 de ani după .