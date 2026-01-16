Sport

Elias Charalambous, reproșuri pentru jucători după FC Argeș – FCSB 1-0: „Trebuia mai mult efort”. Cine e singurul remarcat

Elias Charalambous a declarat că nivelul pe care FCSB l-a avut la duelul cu FC Argeș nu a fost unul deloc mulțumitor, însă a existat un jucător care a fost remarcat de cipriot.
Mihai Alecu
16.01.2026 | 22:34
Charalambous se declară dezamăgit după ce FCSB a pierdut cu FC Argeș
FCSB a pierdut primul meci oficial din 2026, din SuperLiga, cu FC Argeș, 0-1, după un gol marcat de tânărul jucător de 19 ani al piteștenilor, Yanis Pîrvu, după o eroare mare pe construcție a bucureștenilor.

Tehnicianul cipriot spune că nu a fost satisfăcut de modul în care FCSB s-a prezentat la meciul cu FC Argeș, însă în același timp l-a lăudat pe Joyskim Dawa, cel care a jucat prima partidă oficială după o pauză de mai bine de 10 luni. De asemenea, Charalambous a fost îngrijorat de cum au fost jucătorii săi implicați la nivel fizic.

„A fost o seară proastă pentru noi. A fost genul de meci în care prima echipă care înscrie și câștigă. A fost un teren dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul de joc.  Au avut o singură ocazie și au marcat, noi nu am reușit. Am pierdut, dar nu renunțăm, trebuie să continuăm. Când nu câștigi, sigur că se diminuează șansele, dar vom încerca.

Când pierzi un asemenea meci, nu poți să spui că ești mulțumit. Poate ar fi trebuit să facem mai mult efort, trebuie să oferim mai multă energie. Au avut o ocazie și au marcat, noi nu am făcut-o.  După atâtea luni, Dawa a făcut un meci bun. În general, Dawa a avut o prestație bună”, a declarat Elias Charalambous.

FCSB urmează să joace cu Dinamo Zagreb și CFR Cluj

FCSB nu are timp de lamentări, pentru că joacă joi un meci extrem de important, contra celor de la Dinamo Zagreb, în deplasare, în grupa principală din Europa League. Bucureștenii au nevoie de 3 puncte pentru a mai spera la calificarea mai departe înainte de ultima etapă, când vor juca pe teren propriu cu Fenerbahce.

În SuperLiga, campioana României va urma să joace pe Arena Națională, duminică, împotriva celor de la CFR Cluj, echipă care ar putea să o depășească în clasament dacă bate în această rundă pe Oțelul Galați în Gruia. Un nou eșec pentru FCSB ar putea să însemne lovitura finală, care să spulbere șansele de calificare în play-off.

