Elias Charalambous s-a enervat la interviuri după FCSB – Rapid 1-5: “Aveţi aceleaşi întrebări de fiecare dată şi nu mai răspund”. Ce l-a scos din sărite

FCSB a fost umilită pe teren propriu, . Roş-albaştrii au făcut unul dintre cele mai slabe meciuri din actuala stagiune şi încheie într-o manieră ruşinoasă un sezon în care s-au bătut până pe final la titlu.

Elias Charalambous s-a enervat la interviuri după FCSB – Rapid 1-5: “În primul rând, responsabilitatea este a mea”

Elias Charalambous, antrenorul principal al roş-albaştrilor, s-a enervat la interviurile de la finalul meciului când a fost întrebat dacă mai rămâne la FCSB şi în sezonul viitor. Cipriotul şi-a asumat responsabilitatea pentru înfrângere:

“A fost o seară foarte rea pentru noi. Nu mă aşteptam să încheiem aşa sezonul. A fost o săptămână grea după eşecul cu Farul. Asta nu este o scuză pentru cum ne-am prezentat.

Îmi cer scuze fanilor, am spus că jucăm pentru ei, dar rezultatul a fost foarte slab. Întotdeauna există ziua următoare. Ne simţim foarte rău, dar trebuie să continuăm.

În primul rând, responsabilitatea este a mea. Nu vreau să dau vina în stânga şi în dreapta. Am spus că sunt mândru de aceşti jucători şi nu pot să dau acum în ei. Încă sunt mândru de aceşti jucători, dar a fost o zi grea.

“Aveţi aceleaşi întrebări de fiecare dată şi nu cred că trebuie să răspund”

Mereu responsabilitatea este a antrenorului. Atmosfera a fost grea pe parcursul săptămânii. Dar suntem profesionişti, trebuie să mergem mai departe şi să nu rămânem în aceste rezultate slabe.

Din momentul în care am venit, cred că am făcut multe lucruri bune şi am distrus totul în ultimele două meciuri. O să suferim şi eu voi suferi după acest final de sezon.

În ceea ce îl priveşte pe Tamm, sunt decizii care au fost luate. Aveţi aceleaşi întrebări de fiecare dată (n.r. despre rămânerea sa la FCSB) şi nu cred că trebuie să răspund”, a spus Elias Charalambous.

Gigi Becali a anunţat că va rămâne pe banca tehnică a celor de la FCSB şi în sezonul viitor, dar i-a redus salariul.