Elias Charalambous, scos din sărite de jurnaliști înainte de Rapid – FCSB: ”Nu puteți întreba asta la nesfârșit”

Cu titlul deja în buzunar, ”roș-albaștrii” merg în Giulești să pună capăt unei serii de 5 partide consecutive în care nu au reușit să învingă marea rivală. Au fost 4 înfrângeri șu un rezultat de egalitate în ultimul meci direct.

Elias Charalambous, scandal cu jurnaliștii înainte de Rapid – FCSB

În conferința de presă susținută înaintea întâlnirii Rapid – FCSB, care se va disputa duminică, 19 mai, de la ora 21:00, în ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga, Elias Charalambous s-a arătat deranjat de faptul că a fost întrebat de seria negativă în fața giuleștenilor.

”Mamma mia! Mi-ați pus această întrebare de minim 20 ori în acest sezon. Am fost întrebat de prea multe ori asta. Campionatul este încheiat, deci nu este cea mai bună întrebare. Îmi pare rău, știți că vă respect mult, însă nu puteți întreba asta la nesfârșit.

Astfel de lucruri se întâmplă. Am jucat cu Rapid, am pierdut, ăsta este fotbalul. Repetați această întrebare în fiecare săptămână, nu face sens pentru mine să ofer un răspuns. Nu cred că este corect, am câștigat campionatul, însă mă întrebați mereu despre eșecurile cu Rapid.

Repet: vrem să câștigăm acest meci pentru suporteri. Este prea mult! Nu vreau să vorbesc despre revanșă, știm cât de mult își doresc fanii să câștigăm acest meci, este un derby al orașului”, a declarat Charalambous.

FCSB va folosi rezervele în Giulești

Vorbind strict despre jocul din Giulești, care va închide play-off-ul acestui sezon din SuperLiga, tehnicianul cipriot a dezvăluit că și-ar dori să termine cu o victorie, însă a precizat că .

”Vrem să le oferim o șansă și să odihnim fotbaliștii care au jucat tot sezonul. Pe câțiva îi vom vedea la echipa națională. Suntem aici să ajutăm naționala să fie gata pentru competiția de la vară.

Pentru toate jocurile avem așteptări. Vrem să închidem acest sezon în cea mai bună manieră, adică cu o victorie. Vom face câteva schimbări, dar avem încredere în lot. Jucătorii care au bifat mai multe minute și care vor merge la echipa națională vor fi odihniți”, a spus Elias Charalambous.

Ultimul mare derby al stagiunii . Fratele mult mai celebrului Istvan Kovacs a fost pus la zid de Gigi Becali după prima înfrângere suferită de FCSB în acest sezon, pe terenul formației UTA Arad.