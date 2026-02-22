Sport

Elias Charalambous, scos din sărite la conferință de întrebarea unui reporter: „E un cuvânt foarte grav. Ce vrei să spui?”

Elias Charalambous a fost scos din sărite la conferința de presă de un reporter, înainte de FCSB - Metaloglobus. De ce a izbucnit antrenorul cipriot?
Răzvan Rădulescu
22.02.2026 | 14:16
Elias Charalambous a fost extrem de iritat de întrebarea unui reporter. Ce s-a petrecut la conferința dinaintea meciului FCSB - Metaloglobus. Foto: sport.pictures.eu.
Elias Charalambous a fost iritat la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Metaloglobus, luni, 23 februarie, ora 20:00 de întrebarea unui reporter. Antrenorul cipriot nu s-a mai abținut și a răbufnit, chiar înaintea meciului din etapa a 28-a a SuperLigii.

Ce l-a scos din sărite pe Charalambous la conferință înainte de FCSB – Metaloglobus

Situația complicată în care se află FCSB, înaintea meciului cu Metaloglobus pare să apese și pe umerii lui Elias Charalambous. Campioana României este în pericol să rateze play-off-ul în premieră de la introducerea sistemului.

Întrebat dacă îi este rușine cu locul ocupat de FCSB în acest moment în clasament, Elias Charalambous a „explodat”. ”Rușine? Ce înseamnă rușine? Rușine trebuie să le fie celor care fură sau care fac lucruri greșite.

Când muncești și ești corect, nu trebuie să îți fie niciodată rușine. Poate rezultatele nu sunt cele dorite, dar rușine este un cuvânt foarte grav. Trebuie să faci niște lucruri foarte urâte ca să îți fie rușine.

Elias Charalambous, sincer despre situația în care se află FCSB

Nu știu ce vrea să spună (n.r. reporterul). Uneori lucrurile merg bine, alteori nu. Sigur, echipa nu trebuia să fie pe această poziție, dar vom lupta pentru șansele pe care le avem. Noi am adus echipa în situația asta, noi vom încerca să o scoatem”, a spus Elias Charalambous.

Înaintea meciului cu Metaloglobus, FCSB ocupă locul 10 în clasament, cu 40 de puncte după 27 de meciuri, la 3 puncte de primul loc de play-off. Totuși, pentru campioana României există și scenariul în care să câștige toate cele 3 meciuri rămase, dar să rămână în afara Top 6.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
