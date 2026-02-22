Elias Charalambous, scos din sărite la conferință de întrebarea unui reporter: „E un cuvânt foarte grav. Ce vrei să spui?”

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous a fost iritat la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Metaloglobus, luni, 23 februarie, ora 20:00 de întrebarea unui reporter. Antrenorul cipriot nu s-a mai abținut și a răbufnit, chiar înaintea meciului din etapa a 28-a a SuperLigii.

Ce l-a scos din sărite pe Charalambous la conferință înainte de FCSB – Metaloglobus

Situația complicată în care se află FCSB, înaintea meciului cu Metaloglobus pare să apese și pe umerii lui Elias Charalambous. Campioana României este în pericol să rateze play-off-ul în premieră de la introducerea sistemului.

Întrebat dacă îi este rușine cu , Elias Charalambous a „explodat”. ”Rușine? Ce înseamnă rușine? Rușine trebuie să le fie celor care fură sau care fac lucruri greșite.

Când muncești și ești corect, nu trebuie să îți fie niciodată rușine. Poate rezultatele nu sunt cele dorite, dar rușine este un cuvânt foarte grav. Trebuie să faci niște lucruri foarte urâte ca să îți fie rușine.

Elias Charalambous, sincer despre situația în care se află FCSB

Nu știu ce vrea să spună (n.r. reporterul). Uneori lucrurile merg bine, alteori nu. Sigur, echipa nu trebuia să fie pe această poziție, dar vom lupta pentru șansele pe care le avem. Noi am adus echipa în situația asta, noi vom încerca să o scoatem”, a spus Elias Charalambous.

Înaintea meciului cu Metaloglobus, FCSB ocupă locul 10 în clasament, cu 40 de puncte după 27 de meciuri, la 3 puncte de primul loc de play-off. Totuși, pentru campioana României există și , dar să rămână în afara Top 6.