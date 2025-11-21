Sport

Elias Charalambous, scos din sărite la conferință: „Sunt pregătit să plec. Nu îmi pasă de contracte”

Declarații în forță date de Elias Charalambous înainte de meciul pe care FCSB îl va juca în compania celor de la Petrolul. Mesaj pentru Gigi Becali și MM Stoica.
Alex Bodnariu
21.11.2025 | 16:37
FCSB va primi sâmbătă seara vizita celor de la Petrolul, în etapa cu numărul 17 din Superliga României. Roș-albaștrii au nevoie de o victorie pentru a se apropia de locurile de playoff. Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a vorbit despre viitorul său în cadrul conferinței de presă.

Elias Charalambous a vrut să demisioneze de la FCSB

Roș-albaștrii au avut parte de un start de sezon extrem de complicat, cu înfrângeri atât în Superliga României, cât și în cupele europene. De câteva săptămâni însă, jocul arată mai bine, iar FCSB este la cinci lungimi de zona de playoff.

S-a pus problema plecării lui Elias Charalambous de la FCSB. Antrenorul cipriot, care le-a adus roș-albaștrilor două titluri consecutive, nu a mai găsit soluții, iar Gigi Becali anunța că tehnicianul era chiar pregătit să își depună demisia alături de Mihai Pintilii.

Ce a spus Elias Charalambous despre situația sa la FCSB

Nu s-a mai ajuns însă în cele din urmă la așa ceva, pentru că patronul nu a fost de acord cu această chestiune. Iar acum cipriotul a revenit asupra subiectului și a declarat înaintea meciului cu Petrolul din campionat că este pregătit să plece oricând de la FCSB dacă se va considera că a venit momentul pentru o schimbare. Totuși, antrenorul a punctat în egală măsură și că se simte în continuare foarte bine la echipă, în ciuda deci tensiunilor din ultima perioadă.

„Mereu primesc aceeași întrebare. Sunt aici din prima zi și m-am simțit bine primit de toată lumea. Mă simt foarte bine aici. Eu sunt pregătit să plec dacă nu mă voi mai simți bine primit. Nu îmi pasă de contracte. Eu plec când clubul decide că nu mai sunt folositor. Plec fără nicio negociere. Vreau să fie totul clar. Eu mă simt bine aici. Oamenii mi-au arătat respect.

Nu-mi pasă de contract! Când clubul decide că nu mai sunt folositor, plec. Nu mă ține ceva de contract. Am trei ani aici, am încercat să fac tot ce a fost mai bun. Mister Gigi înțelege că sunt momente în care ai evoluții mai bune și mai slabe. Eu sunt foarte pozitiv legat de viitor”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

