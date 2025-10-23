Elias Charalambous, scut în jurul lui Adrian Șut după declarațiile lui Gigi Becali: „Nu contează numele”

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut în fața lui Bologna, scor 1-2. Roș-albaștrii au primit două goluri până în pauză, iar în actul secund Daniel Bîrligea a punctat pentru campioana României, însă nu a fost îndeajuns pentru un rezultat pozitiv. La final, Gigi Becali a declarat că vina pentru această înfrângere se duce la Adrian Șut, însă Elias Charalambous nu este de aceeași părere.

Elias Charalambous, dezamăgit de startul partidei FCSB – Bologna

La scurt timp după FCSB – Bologna 1-2, Elias Charalambous a dezvăluit că jocul s-a pierdut în primele minute, când roș-albaștrii au încasat două goluri. Tehnicianul cipriot e de părere că diferența de valoare s-a văzut, italienii taxând orice eroare.

„Meciul cu Bologna l-am pierdut în primele 10 minute. Ăsta este sentimentul meu acum. Am analizat-o pe Bologna, ştiam că îi place să facă presing avansat şi să rişte. Din păcate, la acest nivel când faci o greşeală, plăteşti. Bologna este o echipă care evoluează la cel mai înalt nivel. În finalul primei reprize şi în cea de-a doua ne-am creat câteva şanse de a marca.

Schimbările pe care le-am făcut ne-au dat energie, am marcat şi apoi am riscat pentru a înscrie şi cel de-al doilea gol. După minutul 60 a fost un joc deschis, dar din păcate nu am reuşit să mai marcăm”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă de după meci.

Elias Charalambous, scut în jurul lui Adrian Șut

Deși , Elias Charalambous susține că nu e în regulă să fie criticat un singur jucător,

„Nu trebuie să îl învinovăţim pe Şut, nu contează numele. Suntem o echipă şi când pierdem, pierdem împreună. Nu sunt aici să învinovăţesc vreun jucător. Eu spun doar ca echipă ce ar fi trebuit să facem”, a adăugat Elias Charalambous.

Arbitrajul, criticat după FCSB – Bologna 1-2

În final, Elias Charalambous a ținut să amintească și de deciziile la limită a lui Andris Treimanis. Antrenorul cipriot consideră că FCSB ar fi trebuit să primească un penalty și nu înțelege de ce sistemul VAR nu a intervenit.

„Nu pot să spun că victoria celor de la Bologna nu este meritată. Dar multe decizii ale arbitrului care erau 50-50% au fost date adversarului. Nu sunt sigur dacă unul dintre adversari nu trebuia să primească şi al doilea galben (Rowe, n. red.), dar la penalty-ul (neacordat) lui Bîrligea eu ştiu că atunci când eşti împins cu ambele mâini este fault.

Ştiu că la meciurile din cupele europene ar fi trebuit să avem VAR, dar azi nu ştiu dacă am avut. Nu ştiu de ce arbitrii din camera VAR nu i-au transmis nimic centralului la acea fază. Repet, victoria adversarilor a fost meritată, dar deciziile arbitrului au fost în mare parte împotriva noastră”, a încheiat Elias Charalambous.

Ce a spus Gigi Becali despre Adrian Șut

După fluierul final din FCSB – Bologna 1-2, Gigi Becali a mărturisit că îl consideră vinovat pe Adrian Șut pentru acest eșec, greșeala mijlocașului din minutul 8 al întâlnirii fiind decisivă.

„Ce să zic? Adică… Dacă la nivelul ăsta, dacă faci o greșeală… Meciul l-a pierdut Șut. Nu mi s-a părut Bologna o echipă așa. Cu mai mult noroc și cu arbitraj mai bun…

Suntem țară mică, își bat joc de noi. Multe, vezi capul spart, sânge, dă, mă, roșu. Asta e, suntem țară mică și ne batjocoresc. Trebuie jucători de război. (…) Meciul ăsta l-a pierdut Șut”, a declarat Gigi Becali, la .